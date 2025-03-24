近三年預售屋賣約5.4兆元 業者：未來房貸資金需求驚人

中央銀行理監事會未祭出第八波選擇性信用管制，不過，原先的第七波選擇性信用管制就已讓房屋貸款不易申請，而業者表示，2022年至2024年預售屋賣約5.4兆元，即使扣除交屋償還的土建融金額，顯示未來需要的房貸資金數量仍相對驚人。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波銀行的道德勸說自主改善計畫至少到今年第三季末，市場上房貸資金還是偏向緊縮，不過市場對於房貸資金需求仍殷切，現在部分建案交屋提供的方案中，受限銀行不是限額度就是限戶數，只能提供多家銀行方案擠額度，頗似交屋聯貸案，還有建案提供的4-5家貸款銀行中，還包括農會方案避免客戶貸款碰壁。

統計顯示，2022年預售全台銷售金額達近1.3兆元，新北市成交金額最高達2624億元，台中市達2466億元，2023年進一步增加到1.72兆元，新北市銷售達3900億元，台中市銷售達3497億元，2024年全台預售大爆量，全年銷售金額高達2.37兆元，新北市熱賣4204億元，台中市更是熱賣到5249億元，光台中市與新北市就賣了快1兆。

曾敬德表示，目前銀行還是傾向多收回房貸資金，寬限期到期有些就不給展延，希望快點回收本金，並且控管房貸資金申請流出的速度，且資金要留給首購、都更與企業投資發展，不動產錢荒的狀況短時間難以大幅改善，預售端客戶也是必須各顯神通，尤其名下已經有房貸的，可能就有貸款成數不足或不好借貸問題，未來一年錢的問題仍是吃緊。