「TWQR 乘車碼」正式啟動 手機就是車票！

沒零錢！忘記帶卡片！搭乘大眾運輸現在有最潮新選擇！「TWQR乘車碼」正式上線了！一卡通與財金公司攜手，協同公股銀行、中華郵政等先導機構，共同推動交通乘車碼支付標準化，24日於高雄捷運美麗島站舉辦「TWQR乘車碼」上線記者會，並邀請金融監督管理委員會陳彥良副主任委員、中央銀行吳桂華行務委員、高雄市政府王宏榮副秘書長等貴賓蒞臨見證，共同宣告智慧交通時代的來臨，並開啟「TWQR乘車碼」一碼通行全台的嶄新里程碑！

「TWQR乘車碼」是由財金公司整合「QR Code共通支付標準」及交通部制定之「交通運輸票證二維條碼資料格式標準」，並透過「電子支付跨機構共用平臺」，串聯起「銀行」與「電支機構」二大支付體系，民眾只要使用平常慣用的支付APP，輕鬆出示「TWQR 乘車碼」，就可以搭乘各種交通工具，再也不用擔心忘記攜帶零錢、車票或卡片，愜意遊走各大城市，掏出手機，暢行無阻！

首波啟用「TWQR乘車碼」服務的金融機構包含臺灣銀行(註)、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政等9家金融機構，民眾搭乘公車、捷運、輕軌、渡輪等交通工具時，簡單三步驟：「1開」先開啟手機付款APP、「2點」點選乘車碼、「3貼」貼近讀碼設備輕鬆一掃，即可在高雄捷運、高雄輕軌、台中捷運、新北捷運，及各縣市合作之公車、渡輪等大眾運輸，從帳戶直接扣款支付車資，輕鬆又優雅！

一卡通iPASS MONEY是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大場景的電子支付工具，為市場上首家提供手機QR Code乘車碼支付的電支業者，目前已支援高雄地區全運具、新北捷運、台中捷運及公車等場域，使用廣度居業界之冠。「TWQR乘車碼」導入後，一卡通作為交通運輸業者的收單機構，協助銀行及電支機構APP產出「TWQR乘車碼」，加速各家電子支付業者乘車碼服務的普及，讓台灣邁向統一的行動支付標準。

金管會陳彥良副主委出席記者會時表示，「TWQR乘車碼服務」的正式上線，使國人在搭乘捷運、公車、渡輪等大眾運輸工具時，除了拿出卡片(信用卡、儲值卡)或現金支付之外，還可以使用隨身攜帶的手機，點選裡面TWQR乘車碼支付，讓支付更加多元便利。這不僅是金融科技的進步，更是我們大力推動綠色金融政策與永續發展的具體展現。我們相信，隨著這項服務的全面啟動，不僅能為民眾提供更便捷的支付體驗，還能夠促進環境保護、節能減碳，助力綠色金融政策的落實。

高市府王宏榮副秘書長表示，高雄市始終走在科技應用與智慧城市建設的前沿，是全台首個實施全運具QR乘車碼支付的城市。市民搭乘捷運、公車、輕軌或渡輪，只需透過手機中的iPASS MONEY乘車碼即可快速搭車，現在更進一步成為「TWQR乘車碼」的先行示範城市，廣納各家金融業者的電子支付服務，期待帶動全台公共運輸升級，讓所有人都能享受更便捷、更友善的移動服務。

財金公司董事長林國良表示，財金公司協同金融機構共同制定「QR Code」共通支付標準，並串聯起「銀行」及「電支機構」兩大支付體系，將「QR Code」共通支付標準升級為「TWQR」，也就是台灣「QR Code」，讓不論是都市或是鄉村的每一位台灣民眾，都可共享行動支付的便利！今天偕同一卡通公司開通「TWQR乘車碼」服務，將「TWQR」延伸到交通場域，除了讓我國民眾可以「輕鬆掃碼、南北走透透」，我們也將持續與國外支付業者洽商合作，期望未來讓外國旅客來到我們寶島，也可以一支手機遊遍台灣，並促進在地觀光產業發展與人文交流。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，iPASS一卡通積極佈建支付基礎建設拓展跨領域連結，延展電子支付應用，攜手政府及產業夥伴，對齊TWQR政策建構具包容、安全、韌性及永續特質之支付生態圈，加速推動數位支付應用，提供民眾更便捷、多元的金融服務。

「TWQR乘車碼」於3月24日起，率先開放9家先導機構客戶使用，未來將逐步擴展至全台各大交通場域，未來無論是日常通勤、跨城旅行，或是外國觀光客來台體驗當地交通，「TWQR乘車碼」都將成為最直覺、最無縫的支付選擇，讓全民享受更便捷的數位支付體驗，邁向「一碼通行、隨掃即付」的智慧新生活！

為了吸引全台旅客搶先體驗，臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政等9家金融機構於今年4月15日至12月31日起共同祭出超優惠回饋，使用「TWQR乘車碼」搭乘大眾運輸，只要掃碼支付票價成功，即可享每筆100%全額回饋，相關回饋上限及注意事項請參考各先導機構官方網站！