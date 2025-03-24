陽明山探勘地熱惹民怨 經濟部：正封閉井坑
政府積極要發展地熱，去年在陽明山馬槽進行地質鑽探，對外說明成果豐碩，但民眾黨立委黃國昌表示，陽明山有居民、旅客投訴，井坑的噪音污染情況嚴重，經濟部長郭智輝表示不清楚情況，能源署代理署長李君禮則表示，正在封閉井坑。
黃國昌表示，大家都不反對探勘地熱，但不當施工對居民、旅客都造成相當大的衝擊，且早在2023年7月就發生過，未依照計畫通報、執行的情況，當時硫化氫的濃度超過法定標準9倍，而到去年底又再發生，至今仍未處理完畢。
黃國昌不滿表示，3月7日就已經決定要封井恢復原狀，但至3月12日現場仍無工作人員，但能源署卻說封井是現在進行式。李君禮則表示，會請負責執行的地礦中心了解後在一個星期內回覆。
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