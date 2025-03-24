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陽明山探勘地熱惹民怨 經濟部：正封閉井坑

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
電價是否調漲沸沸揚揚，經濟部長郭智輝（右起）、能源署代理署長李君禮及台電董事長曾文生今天到立法院經濟委員會備詢，回應朝野立委提問。記者潘俊宏／攝影
電價是否調漲沸沸揚揚，經濟部長郭智輝（右起）、能源署代理署長李君禮及台電董事長曾文生今天到立法院經濟委員會備詢，回應朝野立委提問。記者潘俊宏／攝影

政府積極要發展地熱，去年在陽明山馬槽進行地質鑽探，對外說明成果豐碩，但民眾黨立委黃國昌表示，陽明山有居民、旅客投訴，井坑的噪音污染情況嚴重，經濟部長郭智輝表示不清楚情況，能源署代理署長李君禮則表示，正在封閉井坑。

黃國昌表示，大家都不反對探勘地熱，但不當施工對居民、旅客都造成相當大的衝擊，且早在2023年7月就發生過，未依照計畫通報、執行的情況，當時硫化氫的濃度超過法定標準9倍，而到去年底又再發生，至今仍未處理完畢。

黃國昌不滿表示，3月7日就已經決定要封井恢復原狀，但至3月12日現場仍無工作人員，但能源署卻說封井是現在進行式。李君禮則表示，會請負責執行的地礦中心了解後在一個星期內回覆。

經濟部 陽明山 黃國昌

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