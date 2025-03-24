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行動支付大升級 合作金庫銀行正式支援Apple Pay

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合作金庫銀行、合庫金控。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
合作金庫銀行、合庫金控。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

為提供卡友更加便捷的支付體驗，並提升金融服務質量，合作金庫銀行正式宣布信用卡及Visa簽帳金融卡將支援Apple Pay，卡友綁定合庫信用卡後，只須將其 iPhone 或Apple Watch 置於付款終端機附近，即可進行免接觸付款，且無須建立帳號或重複輸入信用卡資訊，卡友也可以在 APP 或網頁上更快速且更方便地進行消費。

合作金庫銀行為了回饋卡友的支持，激勵更多卡友綁定並使用Apple Pay，推出了一系列的優惠活動。第一重「新戶綁定Apple Pay」的全卡友首刷禮活動，即日起至6月30日止，任刷一筆不限金額，即可獲得50元電子禮券；第二重推出「指定卡加碼禮活動」，活動期間內使用指定卡消費滿6筆，每筆金額達388元以上，還可再獲得200元電子禮券。超親民的小確幸，讓合庫卡友都更願意嘗試，且享受更多行動支付帶來的便利與好康。

數位支付的興起不僅是支付方式的變革，亦是數位化時代的縮影，體現了科技如何帶來日常生活中的便捷與智能。合作金庫銀行積極引領數位轉型，通過全面支援Apple Pay，為卡友提供更安全、更便捷的支付體驗，並持續創新，打造更加智能化的金融服務。

合庫表示，相關優惠方案，卡友可上合庫銀行官網、或致電客服中心0800-033-175及04-2227-3131洽詢。合庫亦推出LINE官方帳號「@COBANK」及LINE的「i祕書」，可線上即時回覆相關問題，並不定時推播最新優惠，歡迎大家加入使用。

Apple Pay 合庫

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