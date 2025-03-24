快訊

前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

蘆洲傳惡犬咬人！女遛狗小腿被咬出3血洞 愛犬也遭撕咬受傷

台中101要來了！台北101與國泰人壽打造新地標台中置地廣場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
台北101與國泰人壽2日正式簽署商場合作契約，進軍台中共同打造全新城市地標—「置地廣場 台中」。記者侯思蘋／攝影
台北101與國泰人壽2日正式簽署商場合作契約，進軍台中共同打造全新城市地標—「置地廣場 台中」。記者侯思蘋／攝影

台北101國泰人壽24日正式簽署商場合作契約，攜手進軍台中共同打造全新城市地標—「置地廣場 台中」，預計將於2030年開幕，投資金額初步預估45億元，大約會在七年內損益兩平。台北101董事長賈永婕表示，台中置地廣場仍會作為「101」的品牌形式存在，但確切名稱還在規劃中。

「置地廣場 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達4.7萬坪（商業空間3.5萬坪及停車空間1.2萬坪），其中B1至7樓為高端商場約1.7萬坪，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，為台中消費市場帶入新氣象。這棟綠建築不僅展現永續發展理念，更將成為台中新一代地標性建築，預計於118年完工。

問及與台北101的差別，賈永婕表示，台北客群是高端佔比重，台中則偏向潮流Y、Z世代，風格會非常年輕、trendy，與國泰的合作模式是租賃，租賃時間是20年。

關於台北101的展望，賈永婕指出，今年有很多行銷活動，尤其是在觀景台，4月後會有新的消息，其他如5月的垂直馬拉松的形式不會跟之前一樣，會有創新的形式。

台北101董事長賈永婕表示：「我們期待透過此次合作，將台北101多年來累積的成功經驗帶到台中，為這座城市打造獨具國際視野與在地文化的嶄新地標！」台北101總經理朱麗文則提到：「我們將匯聚精緻時髦有趣與特色品牌，打造一個符合台中消費者需求的購物商場，創造獨特的消費體驗。」

國泰人壽總經理劉上旗強調：「國泰人壽始終關注城市發展與永續經營。我們很榮幸能與台北101攜手，結合雙方資源與專業，共同推動台中經濟升級！」

這次合作，不僅強化台北101的品牌影響力，也為國泰人壽創造長期穩健的投資價值。未來，雙方將持續深化合作，為台中開啟更多可能，打造獨具特色的國際級城市地標。

台北101 國泰人壽 賈永婕

延伸閱讀

女兒成功申請上「3家美國名校碩士」　賈永婕：我只貢獻了基因

賈永婕被葛斯齊影射「為徐家人放消息」凌晨再發聲　提狗仔11字曝心境

葛斯齊戰S家「別再噁心」還點名「賈姓姐妹」放消息...賈永婕回應了

影／剴剴案四度開庭 賈永婕聲援落淚：無法想像有這樣的惡魔

相關新聞

101走出台北、進軍台中 賈永婕：七年可損益兩平

台北101與國泰人壽今日簽署商場合作契約，宣告兩大龍頭企業攜手進軍台中，共同打造全新城市地標「置地廣場 台中」。台北10...

土銀響應世界關燈日 全台149個據點連3晚關燈

為響應全球最大自發性公益減碳行動「關燈一小時（Earth Hour）」活動，土地銀行全台共149個營業據點加入關燈活動，...

全家點數快到期 可換加密貨幣比特幣、以太幣、狗狗幣

「全家」會員點數兌換倒數一周，幣託交易所BitoPro分享兌點攻略可將Fa點兌換成加密貨幣，增值空間大，特別受到學生與上...

跨出台北插旗台中 台北101攜手國泰打造台中新地標

台北101與國泰人壽今日簽署商場合作契約，宣告兩大龍頭企業攜手進軍台中，共同打造全新城市地標「國泰置地 台中」。台北10...

國銀前二月新南向放款達標65% 川普新政添變數

新南向放款動能熱。據金管會統計，2025年2月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,679億元，月增254億元，月增額是近...

川普列「骯髒15國」波及新南向 各國如何迎戰？

對美國徵收高關稅且貿易量大的15個國家（美稱Dirty 15國），最快4月恐被美國川普政府課徵「對等關稅」，這美國前15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。