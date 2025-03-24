台中101要來了！台北101與國泰人壽打造新地標台中置地廣場

台北101與國泰人壽24日正式簽署商場合作契約，攜手進軍台中共同打造全新城市地標—「置地廣場 台中」，預計將於2030年開幕，投資金額初步預估45億元，大約會在七年內損益兩平。台北101董事長賈永婕表示，台中置地廣場仍會作為「101」的品牌形式存在，但確切名稱還在規劃中。

「置地廣場 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達4.7萬坪（商業空間3.5萬坪及停車空間1.2萬坪），其中B1至7樓為高端商場約1.7萬坪，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，為台中消費市場帶入新氣象。這棟綠建築不僅展現永續發展理念，更將成為台中新一代地標性建築，預計於118年完工。

問及與台北101的差別，賈永婕表示，台北客群是高端佔比重，台中則偏向潮流Y、Z世代，風格會非常年輕、trendy，與國泰的合作模式是租賃，租賃時間是20年。

關於台北101的展望，賈永婕指出，今年有很多行銷活動，尤其是在觀景台，4月後會有新的消息，其他如5月的垂直馬拉松的形式不會跟之前一樣，會有創新的形式。

台北101董事長賈永婕表示：「我們期待透過此次合作，將台北101多年來累積的成功經驗帶到台中，為這座城市打造獨具國際視野與在地文化的嶄新地標！」台北101總經理朱麗文則提到：「我們將匯聚精緻時髦有趣與特色品牌，打造一個符合台中消費者需求的購物商場，創造獨特的消費體驗。」

國泰人壽總經理劉上旗強調：「國泰人壽始終關注城市發展與永續經營。我們很榮幸能與台北101攜手，結合雙方資源與專業，共同推動台中經濟升級！」

這次合作，不僅強化台北101的品牌影響力，也為國泰人壽創造長期穩健的投資價值。未來，雙方將持續深化合作，為台中開啟更多可能，打造獨具特色的國際級城市地標。