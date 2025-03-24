101走出台北、進軍台中 賈永婕：七年可損益兩平

台北101與國泰人壽今日簽署商場合作契約，宣告兩大龍頭企業攜手進軍台中，共同打造全新城市地標「置地廣場 台中」。台北101董事長賈永婕表示，此次投資規模約在45億元，7年可以損益兩平，期待透過此次合作，將台北101多年來累積的成功經驗帶到台中，打造獨具國際視野與在地文化的嶄新地標。

談及合作淵源，賈永婕表示，她上任一個多月後，就認為應該要外拓，將經營模式複製出去，而與國泰原本就有合作意向，只是中途碰到「小困難」卡關，去年11月重啟洽談後，就相當順利，去年12月董事會通過後完善相關細節，終於在今日與國泰簽約，預計2029年完工後投入營運。

「置地廣場 台中」位於台中精華地段七期重劃區，距離台灣百貨兩大店新光三越台中店、台中大遠百距離不到2公里，要搶食台中百貨市場大餅的目的相當明確。賈永婕表示，台中消費能力相當強，因此會打造全新、引領潮流的商場，而與國泰的合作模式為租賃，雙方簽約20年。

國泰人壽總經理劉上旗強調，國壽始終關注城市發展與永續經營，2018年買下土地後，就打算打造成大台中都會型地標，國泰有豐富的不動產開發能力，希望能打造A級綠建築，也希望台北101能賦予這棟建築新內涵，不只是頂級的購物、生活空間，也是實踐永續的典範。

台北101總經理朱麗文表示，「置地廣場 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達4.7萬坪，其中B1至B7樓為高端商場約1.7萬坪（地上34層則為住家），朱麗文表示，未來商場將引進零售、娛樂、餐飲等業種。

朱麗文認為，此次合作不只是台北101版圖的擴展，也將匯聚精緻時髦有趣與特色品牌，打造一個符合台中消費者需求，兼具國際高度與在地特色的購物商場，創造獨特的消費體驗，所在地理位置極佳，但現在要預估年度業績仍太早。