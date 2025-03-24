土銀響應世界關燈日 全台149個據點連3晚關燈

為響應全球最大自發性公益減碳行動「關燈一小時（Earth Hour）」活動，土地銀行全台共149個營業據點加入關燈活動，於3月21日(五)至3月23日(日)連續3個晚上關閉招牌燈及外牆燈，以實際行動為淨零排放盡一份心力。

「Earth Hour」係世界自然基金會於2007年在澳洲雪梨發起，希望透過「關燈」行動呼籲大眾正視氣候變遷議題，目前已超過190個國家共同參與。土地銀行除發起國內149個營運據點關閉招牌燈與外牆燈外，亦鼓勵同仁及邀請客戶一起參與，同時透過社群平台宣傳此活動，呼籲各界一同節約能源，於日常生活中落實節能減碳，為永續發展共盡心力。

因應國家2050淨零排放政策，土地銀行導入「ISO14001環境管理系統」及「ISO50001能源管理系統」，並從溫室氣體、油電能源及水資源管理，以及高耗能設備汰換、綠建築標章等措施多管齊下，並持續採購綠電，且於分行建置屋頂型太陽能發電系統，提升再生能源利用。去年更以「土地銀行南港分行高效率冰水主機計畫」申請溫室氣體自願減量抵換專案，通過環境部註冊申請審查，成為「氣候變遷因應法」修法後，全國首例通過的碳權專案。

秉持環境永續之理念，土地銀行亦與社團法人台灣濕地保護聯盟及台灣石虎保育協會合作，向下扎根環境教育。在長期耕耘下，陸續獲頒聯徵中心之「永續融資獎」、TCSA 臺灣企業永續獎之「永續報告類金獎」及「社會共融領袖獎」，期望運用金融力量與社會關懷之熱忱，與各界攜手共創永續價值。