全家點數快到期 可換加密貨幣比特幣、以太幣、狗狗幣

「全家」會員點數兌換倒數一周，幣託交易所BitoPro分享兌點攻略可將Fa點兌換成加密貨幣，增值空間大，特別受到學生與上班族青睞。

每年3月31日，前一年度「全家」會員Fa點將到期，許多人注意到加密貨幣的投資潛力，選擇使用幣託交易所BitoPro獨家與全家便利商店合作「點數兌換加密貨幣」服務，除了可以免費兌換比特幣、以太幣、狗狗幣等主流加密貨幣，還能享受幣價增值的潛力。幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示，2月開始每日點數額度不到三小時便被兌換一空，「點數換幣是最簡單接觸加密貨幣的管道，透過日常消費累積的點數，換取潛在的財富增長，其價值可能從一瓶飲料增值成兩瓶以上。」

全家Fa點推出多元累點方式，如不定期加碼回饋、多元通路可累兌，包含航空哩程、加油點數、銀行點數等眾多品牌皆能換成Fa點，快速讓點數越滾越大。此外，也推出各種點數加倍任務、異業合作、旗下餐飲通路的點數活動，讓吃飯、購物的日常場景也能放大點數，每一分消費都更有價值。

據幣託統計，使用全家會員點數換幣的年齡層落在18到39歲之間，近半年加密貨幣行情震盪，加上社群討論熱絡，除了比特幣、泰達幣位居前二名，狗狗幣、柴犬幣的兌換量異軍突起。點數達人建議，加密貨幣行情波動大，可逢低兌換，爭取更大的增值空間。