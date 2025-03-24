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跨出台北插旗台中 台北101攜手國泰打造台中新地標

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
「國泰置地 台中」示意圖。圖／台北101提供
「國泰置地 台中」示意圖。圖／台北101提供

台北101與國泰人壽今日簽署商場合作契約，宣告兩大龍頭企業攜手進軍台中，共同打造全新城市地標「國泰置地 台中」。台北101董事長賈永婕表示，期待透過此次合作，將台北101多年來累積的成功經驗帶到台中，為這座城市打造獨具國際視野與在地文化的嶄新地標。

「國泰置地 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達4.7萬坪，地下有七層，地上為34層。其中B1至B7樓為高端商場約1.7萬坪，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，為台中消費市場帶入新氣象。這棟綠建築不僅展現永續發展理念，更將成為台中新一代地標性建築，預計於2029年完工。

台北101總經理朱麗文表示，將匯聚精緻時髦有趣與特色品牌，打造一個符合台中消費者需求的購物商場，創造獨特的消費體驗。

國泰人壽總經理劉上旗強調，國泰人壽始終關注城市發展與永續經營，很榮幸能與台北101攜手，結合雙方資源與專業，共同推動台中經濟升級，這次合作，不僅強化台北101的品牌影響力，也為國泰人壽創造長期穩健的投資價值。

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