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國銀前二月新南向放款達標65% 川普新政添變數

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

新南向放款動能熱。據金管會統計，2025年2月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,679億元，月增254億元，月增額是近三年同期最強，累計前二月新增放款量475億元，達標率65%，其中對印度、新加坡市場放款量增最多。

金管會對2025年全年國銀對新南向新增放款量、新設據點目標值，各是728億元及維持3處，放款目標值是史上新高。就前二月來看，新增放款量、核准新設處均已達目標值的2/3，市場認為2025年全年有望達陣。

金管會1月已核准中信和玉山各申設印度分行，新南向已新設兩處，再加上還有其他銀行正規畫送件設點，全年設點達標也有望。

一家銀行主管坦言，新南向已是政府主推的重要政策之一，新南向國家整體也多數具有人口紅利特性，當地經濟動能不弱，放款需求自然會持續增加。

美國計畫在4月2日將對美國徵收高關稅且貿易量大的15個國家（稱Dirty 15國）實施「對等關稅」政策，這15個國家中就包括了印度、越南，其中川普更曾直接點名印度是「全世界高關稅國家之一」。

短期來看，美國關稅政策確實會影響企業投資，對新南向經濟，資金需求動能投下新變數，但有挑戰也帶來新機會，企業可能重新尋找生存利基點，或是反刺激該國發展自身商品或建設，後續影響需持續觀察。

金管會公布2025年2月國銀對新南向放款餘額1兆8,679億元，月增254億元是近三年同期最強，連六個月成長，年增13.8%續持雙位數動能；若以2月底美元匯率32.82元換算，放款餘額569.13億美元，月增5.37億美元，顯示剔除匯率因素後，新南向市場放款動能不墜。

累計前二月新增放款量475億元，達全年新增放款目標值728億元的65%，近一年則增加2239億元。

以各市場來看，2025年前二月新增放款量能的前三大市場，是印度、新加坡，與澳洲各增加240億元、223億元和107億元；若以2月單月來看，以新加坡增加175億元最多，印度也增加109億元，都有逾百億元放款量能。

金管會表示，主因受惠印度、新加坡和澳洲經濟活絡，企業資金需求增加，有新增授信案所致；惟一旦美國對印度課徵「對等關稅」，印度會減少進口美國商品、或是增加對美國採購，均將牽動國銀對印度市場放款量能。

印度 新南向 美國

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