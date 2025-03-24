川普列「骯髒15國」波及新南向 各國如何迎戰？
對美國徵收高關稅且貿易量大的15個國家（美稱Dirty 15國），最快4月恐被美國川普政府課徵「對等關稅」，這美國前15大貿易夥伴中，包括越南和印度，前者是有近6,000萬台商企業進駐，後者則是國銀最看好的新興市場。
其中，川普更經常點名印度，認為印度是美國主要貿易夥伴中平均關稅稅率最高的國家。據金管會統計，國銀前二月對印度市場新增放款量達240億元居新南向國家之首。
遭點名的國家，一般會採取兩種做法，一、自己降低進口美國商品的關稅，例如印度研擬降低進口美國摩托車的進口關稅，讓進口摩托車變便宜，增加印度民眾對美國貨的購買力。
二是讓美國課對等關稅，此舉恐不利該國商品輸出美國，例如印度就會減少對美國貿易量。
一家銀行主管坦言，預料各國是採取第一種做法，即降低進口美國貨的關稅，增加進口美國貨來降低貿易逆差，也藉此回饋美國，各國企業可能會自行找生存利基或轉向有商機的商品，最後仍需視美方實際關稅政策而定。
據金管會統計，累計前二月放款量增加最多的前五大銀行，是中信銀、台新銀、北富銀、玉山銀和凱基銀，與上月相較，凱基銀是踢走聯邦銀（2838）擠入前五大的新面孔，顯示連中型銀行也開始搶攻新南向商機，也搶走了公股行庫新南向市場版圖。
中信銀前二月對新南向市場放款量大增228億元是唯一一家破百億元者，台新銀則新增81億元次之，北富銀新增49億元列第三。
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