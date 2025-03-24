遠雄人壽響應「Earth Hour 地球一小時」推動綠色永續

遠雄人壽長期致力於企業永續責任，今年已是第十三年參與全球減碳倡議「Earth Hour 地球一小時」活動。該活動於22日晚間8點30分至9點30分進行，遠雄人壽台北、桃園、台中、花蓮四地的自有大樓與世界各地同步關燈一小時，以實際行動呼籲社會大眾重視氣候變遷與節能減碳。與此同時，遠雄人壽董事會成員也對此行動表達了堅定的支持，強調作為金融業的一員，期發揮領導作用，帶領保險業和廣大客戶共同參與低碳行動，加速邁向淨零轉型。

遠雄人壽長期推動綠色職場，以企業行動實踐低碳轉型，持續落實各項節能減碳措施，包括全面更新節能設備、提高能源使用效率以及積極導入再生能源，有效降低營運碳足跡。公司內部亦推動環保政策，建立減塑監控平台並推行去塑行動，降低一次性塑膠用品的使用。同時，職場不設置個人垃圾桶，以培養垃圾責任意識，提升員工對垃圾分類與減量的重視。為進一步落實環保理念，遠雄人壽推出「無塑保單」，透過數位化服務減少塑膠及紙張的用量，將環保概念深入融入金融服務。

今年在響應「Earth Hour 地球一小時」的活動中，遠雄人壽不僅鼓勵所有員工參與，同時也利用企業資源推廣全民參與減碳行動，呼籲客戶與社會大眾從日常生活的簡單行動開始，積累小改變以實現大目標，使環保成為一種日常習慣。遠雄人壽持續致力於推動節能減碳策略，並與社會各界密切合作，一同推動低碳經營模式，積極為環境永續發展盡一份力，共創一個更綠色、更美好的未來。