中國信託躋身全球百大銀行品牌

英國權威品牌價值評鑑機構Brand Finance與The Banker雜誌共同發布「二○二五年全球五百大銀行品牌調查」，中國信託銀行以品牌總價值三十六點二二億美元（約台幣一一五五億元），榮登全球第九十六名，不但是台灣唯一躋身全球百大的台灣銀行業者，更締造十一度穩坐台灣銀行業第一的新紀錄。

中國信託銀行董事長陳佳文表示，中國信託致力實踐We are family品牌精神，為客戶提供親切便利的金融服務，卓越的品牌表現有目共睹，且從當年只有十九名員工的信託公司，到如今發展成擁有海內外三七○處據點、是規模最大也是最國際化的民營銀行，近六十年來穩居台灣最佳銀行品牌之首，得以躋身全球百大銀行，不僅讓世界認識中信銀，更重要的是持續推進中信銀朝「台灣第一、亞洲領先」的目標邁進。

一九七四年中信銀發行台灣第一張信用卡、一九九六年成立第一家銀行客服中心，二○二四年合併資產規模達六點四七兆元，不論獲利、客戶數、核心業務能力與市場競爭力皆為業界之冠。

Brand Finance報告指出，中信銀的「品牌強度指標」五年內成長百分之四十，今年更獲評為最高等級AAA+級，單項排名全球第廿二名，超越亞洲金融同業；另外在「客戶首選」與「客戶考量」評選項目皆獲十分滿分；在「品牌認知度」與「品牌熟悉度」調查中，也分別拿下九點八與九點九高分，反映國際對中信銀的認可。