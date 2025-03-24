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因應戰時…替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

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國銀新南向放款激增

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，今年二月底國銀對新南向十八國放款餘額一兆八六七九億元，月增二五四億元是近三年同期最高，其中對印度新加坡市場放款量增最多。不過，美國宣布將開徵對等關稅，其中印度、越南被點名恐被列入「骯髒十五國」名單，國銀在當地的放款動能將受衝擊。

以新南向市場來看，金管會指出，今年前兩個月新增放款量能的前三大市場，分別是印度、新加坡與澳洲，各增加二四○億元、二二三億元和一○七億元；以二月單月來看，新加坡增加一七五億元最多，印度也增加一○九億元。

金管會表示，受惠印度、新加坡和澳洲經濟活絡，企業資金需求增加，有新增授信案所致；一旦美國對印度課徵「對等關稅」，印度會減少進口美國商品、或是增加對美國採購，均將牽動國銀對印度市場放款量能。

業界分析，遭美方點名的國家，一般會採取兩種做法，首先是降低美國進口商品的關稅，例如印度研擬降低美國摩托車的進口關稅，增加印度民眾對美國貨的購買力；其次是讓美國課徵對等關稅，但此舉恐不利該國商品輸出美國，例如印度就會減少對美國貿易量。

一家銀行主管坦言，預料各國會採取降低美國貨的進口關稅，增加進口美國貨來降低貿易逆差，也藉此回饋美國，各國企業可能會自行找生存利基或轉向有商機的商品，最後仍需視美方實際關稅政策而定。

印度 新加坡 美國

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