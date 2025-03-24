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關燈1小時 富邦金控連12年響應

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
富邦金控連續12年響應關燈一小時活動，號召13家海內外子公司共同減碳。圖／富邦金控提供
富邦金控連續12年響應關燈一小時活動，號召13家海內外子公司共同減碳。圖／富邦金控提供

富邦金控以實際行動守護地球，持續投入營運節電減碳，自2014年起，連續12年支持由世界自然基金會（WWF）發起的「Earth Hour關燈一小時」活動。

富邦金控今年攜手富邦人壽、香港富邦人壽、越南富邦人壽、韓國富邦現代人壽、台北富邦銀行、富邦銀行（香港）、富邦華一銀行、富邦產險、富邦財險、越南富邦產險、富邦證券、富邦投信、富邦期貨等13家海內外子公司響應關燈日，展現珍惜能源的決心。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控致力降低營運對氣候環境之影響，通過設定科學基礎減碳目標（SBT），預計至2030年自身營運減碳42%；加入RE100國際倡議，目標2040年海內外營運據點將100%使用再生能源，朝2050年自身營運淨零承諾邁進。

富邦金控持續推動「節能」、「創能」及「購能」以減降自身灰電用量。首先計畫性汰換辦公大樓及營運據點之照明燈具與機電設備，晚間7時30分起自主關閉大樓戶外景觀燈、樓頂霓虹燈、營業據點招牌燈，落實宣導節約用電，近年平均年節電量440萬度；其次陸續建置9處太陽能發電設施，屬自發自用之裝置容量達257.5Kw；並持續增購綠電，截至2025年，富邦金控及子公司累計綠電總採購量達2161.8萬度。

呼應關燈一小時精神，富邦金控善盡永續經營責任，更邀請企業與民眾客戶共襄盛舉，一起正視氣候變遷與暖化議題。

減碳 越南 香港

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