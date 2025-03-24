誠信金融論壇4月10日登場／林宜敬：打詐新四法 布網阻騙

數位發展部政務次長林宜敬指出，打擊詐騙要從源頭遏制，尤其近年來生成式AI技術日益多元，衍生的文字、影音及圖像深度偽造，更令人真假難辨，因此打詐行動也必須更新。

經濟日報與第一金控（2892）將於4月10日舉辦「誠信金融論壇—金融打詐 科技出擊」，邀請產、官、學共同探討如何打造金融安全網。林宜敬將出席論壇，並以「金融科技網 防護金融安全」為題發表演講。

為積極防詐、阻詐、打詐，行政院繼2022年7月推出「新世代打詐行動綱領1.0」後，在2023年5月推出「打詐1.5」升級版，更在2024年12月通過行動綱領2.0，通過「打詐新四法」，包括制定《詐欺犯罪危害防制條例》、修正《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》及《刑事訴訟法》，賦予執法機關更強大的執法及管理利器。

除原有「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向架構外，新增「防詐」，強化數位經濟產業治理，並以「運用AI防制、深化跨境合作、監管防詐產業、加強被害保護」為規畫亮點，希望達成強化防詐意識、減少發生數、降低財損數三大目標。

其中數發部的角色就更加吃重，林宜敬指出，在「強化網路廣告平台業者實名認證」方面，已要求業者應驗證委託刊播者及出資者之身分，並於廣告中揭露，目前已將Google、LINE、Meta與TikTok等網路廣告平台納管，若平台被通知有詐騙廣告，須24小時內下架處理，也要求平台落實廣告實名制。今年起臉書上的仿冒名人詐騙已大幅減少，即是平台納管的重要成效。

網路詐騙常見手法，是將民眾從公開的詐騙廣告導引至私人群組，並逐漸騙取信任，進而得手錢財。數發部負責在詐騙廣告最前端攔阻，避免民眾被騙入私人群組。因此仿冒名人的詐騙廣告減少，具有重大意義。

林宜敬提到，會開發「詐騙樣態分析」防詐工具，透過大數據分析、機器學習與自然語言處理等技術，每日巡查5,000至1萬筆網路廣告，藉由公私協力機制，自動化通報加速下架作業。

除了詐騙廣告，假冒公務機關的簡訊詐騙和一站式網頁詐騙也很常見。數發部導入網路屏蔽機制DNS RPZ，讓詐騙網站連不上線。