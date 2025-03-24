南山 創新商品獲殊榮

南山人壽致力國人健康保障與促進，再獲國際獎項「IIC Asia Awards」肯定，以「生活習慣病商品服務 Lifestyle Disease Product Service」成為台灣第一個抱回「年度最佳健康保險創新獎」的壽險公司。

南山人壽表示，感謝評審青睞，該專案是以問卷調查深度了解民眾的生活習慣及健康狀況，並推出有助轉嫁風險的創新商品及疾病預防的解決方案；同時，承諾將會持續結合「保險保障」、「健康服務」，與時俱進滿足各族群的不同需求，多面向厚實臺灣健康資本，協助大家邁向更健康的生活。

IIC Asia Awards為亞洲保險界知名獎項之一，該獎項旨在表彰推動保險業創新發展的關鍵人物與企業，涵蓋技術創新、數位轉型、客戶體驗升級等面向，嘉許對於保險業具有深遠影響的創新成果與變革行動。今年首度擴大舉辦，廣邀亞洲保險公司加入角逐，南山人壽以健康守護圈專案「生活習慣病商品服務」參獎，一舉奪下首座獎盃。

南山人壽2020年攜手大健康產業夥伴，領先同業首創「健康守護圈」，提供客戶創新健康保障商品服務。這項倡議超越傳統保險範疇，從單純的理賠支付，轉化為可提供預防性醫療保健和醫療服務支援的永續健康領航者。

「生活習慣病商品服務」的專案核心，就是鑑於不良的生活習慣可能導致多種慢性病、失智症、癌症的風險上升，因此展開大規模的線上問卷調查並分析其結果，期以保險業首度發表的《2024國人生活習慣趨勢大調查》喚醒國人對於健康風險的意識。

《2024國人生活習慣趨勢大調查》顯示，受訪者的健康信心、醫療金準備皆不足，擔憂可能罹患的疾病前三項依序為癌症、心血管疾病、失智症。為此，南山人壽推出為生活習慣不良容易造成的心血管疾病設計專屬保單，也有台灣首張提升失智預防意識的外溢保單，透過創新健康保障商品，滿足客戶保險保障需求。