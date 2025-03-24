國泰金 健康走開放報名

為實踐「Better Together共創更好」的集團精神，國泰金控（2882）結合集團「促進健康」策略，推出「2025國泰金控健康走」活動，為首家金控舉辦最具規模的健走盛事，5月17日（周六）下午2點於台北敦煌碼頭（敦煌疏散門）開走，依據報名參加組別提供多元精美物資及完賽禮，如活動紀念衫、環保提袋、環保餐具兩件組（筷子湯匙）等。

現場邀請實力派唱將家家、純愛教主郭靜、超人氣樂團理想混蛋、怕胖團，透過音樂、市集美食好好療癒民眾，即日起開放報名至4月3日截止，報名即抽Apple Watch等多項好禮，還可抽999點小樹點（生活），歡迎帶家人、好友及毛孩一起來走路、放鬆。

國泰金控表示，「國泰金控健康走」有別於其他競技型賽事，秉持「Better Together共創更好」的信念，主打全齡、全家人都能一起參與，希望透過大型健康活動培養民眾良好的運動習慣，達到「促進健康、共創健康家園」的目的；而「健走」是全齡皆可參與的運動之一，更是適合親友揪伴一起參加的活動，希望未來大家問候彼此不僅要「呷飽沒」，還多了一句「走路沒」，讓健康成為日常。

此外，國泰金控關懷弱勢族群的社會參與，本次特地提供公益慈善名額，邀請視障與弱勢團體一同共襄盛舉，並將於每位參與者報名費中捐出100元支持公益團體，期能邀請民眾揪親朋好友共襄盛舉「作伙健康走、做公益」，走出健康未來。

「2025國泰金控健康走」活動分為一般組及特別組，一般組包括3KM健康組、5KM歡樂組及8KM挑戰組，特別組則分為永續組、共創更好組等；此外，健走路線沿途設置「健走補給站」提供健康食物及充足飲用水提供；另現場提供「友善毛孩禮」，凡帶毛孩參加的前100名報名者，可獲得限量毛孩寵物領巾。國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信亦特別設置活動攤位與民眾互動交流。