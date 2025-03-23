獨／金管會開放2大保單融資 年保費500萬大戶獲入場券

金管會對於壽險業進軍亞洲資產管理中心的完整計畫曝光。知情人士透露，金管會保險局已擬妥「人身保險業辦理財富管理業務應注意事項」修正草案，作為壽險業者進軍亞資中心的架構，其中對於保單高資產大戶的定義，以及可融資的方式最受矚目，除了上億的資產之外，保險局已畫定年繳保費500萬元者，亦可作為高資產大戶認定的條件之一。

保險局已在上周五召集壽險業者舉行閉門會議進一步會商。其中，保險局對於可參加壽險業高端理財業務的保戶資格規定，包括保戶必須提供可投資資產淨值及保險商品價值達等值台幣1億元以上的財力證明；或該客戶的當年度年繳化保險費達500萬元以上，並提供持有等值台幣1億元以上可投資資產淨值及保險商品價值的財力聲明書。

除此之外，保險局也規定，只有「要保人」的保單，才可以透過壽險業者的財富管理業務的相關保險契約為擔保，來向銀行辦理借款，或保費融資，而這裡指的相關保險契約有二大類型，一是投資型保單，二是指人身保險的保單價值；至於如何認定所謂的「保險商品價值」，依保險局的定義，倘若是投資型保險，就是其保單帳戶價值，若是非投資型人身保險，則價值就以「保單價值準備金」來認定。

保險局亦在上述修正草案中，正式開放保戶得以其透過財富管理業務購買的保險契約為擔保來設質，向銀行辦理保單借款 或保費融資。

然而，金管會大開保險業者進軍亞資中心方便之門，但也畫出兩道禁令，有兩種類型的業者原則上不能申請保單相關的高資產理財業務，除非金管會審核之後願意給予「例外」，一種是一年內有重大裁罰，另一種是公平待客末段20%的業者。

根據保險局即將正式出爐的新規定，在公平待客評比若是「吊車尾」，在最後的20%的壽險業者，原則上不能承作高資產理財，除非主管機關同意其說明願意開門，另外，最近一年來若遭重大裁罰者原則上也不能承作，除非其被主管機關認定有顯著的改善情況，根據主管機關認定的標準，包括罰鍰300萬元以上、產品停售、限制投資或資金運用、限期命令補足資本、命令提撥一定的準備金等在重大裁罰之列。

不過，為了接軌國際新制，保險局也同時取消了原本RBC不低於200%的限制，改由其他的資本認定方式來認定資本適足性，此外，由於部分壽險公司並未取得信評機構的信評，因此亦取消國際信評的規定，但要求承辦高資產理財的保險公司必須設置「風控長」，董事會也必須設置風險管理委員會。

而所謂的「可投資資產」如何計算？金管會定義，涵蓋了存款、國內外有價證券或短期票券（包括以附條件交易方式買入的債券 或短期票券）、結構型商品、黃金存摺等金融資產。尤其必須注意之處在於，金管會所要求的並非資產總量而已，尤其強調「淨值」，而所謂的可投資資產淨值，為客戶的投資本金扣除設質質借的金額；此外，如金融資產具公開市場價格或參考價格者，就必須以市場價格或參考價格衡量其價值，扣除設質質借金額之後來計算所謂的可投資資產的淨值。

保險局也要求，考量高資產客戶特性及管理彈性，壽險業者必須至少每兩年要複審一次客戶的財資力水準，是否有符合1億以上的可投資資產淨值或500萬以上的年繳保費等門檻，來檢視客戶是否持續符合高資產客戶的資格條件。