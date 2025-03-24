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保險小百科／附加費用率 有雙重意義

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

附加費用率，是指附加費用占保費的比率。附加費用包含保險公司的營運作業成本、人事費用、通路佣金等必要成本，扣除附加費用的保費金額才是被用來購買保額或保障的純保費。

附加費用率愈高，相對實際用來負擔保險給付的純保費比率就愈低。舉例來說，一張年繳保費10萬元的壽險保單，若附加費用率是10%，附加費用就有1萬元。

保險公司指出，附加費用率，有一體兩面的意義。站在保險公司立場，附加費用是成本價之外的營業成本與利潤，比例是愈高愈好，可以獲得較高的營業利益；但站在保戶立場，比例是愈低愈好，可以獲得較高的滿期金或理賠金。

各保險公司的保險商品中，哪些保單會有附加費用、附加費用率是多少？每一家保險公司都會在網站公布公開資訊，可以點閱瀏覽，保單合約（紙本或電子）也會載明附加費用率。

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