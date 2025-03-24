退休金算盤／勞退新制自提免稅 百萬人受惠

進入新的一年，事業單位即將申報員工2024年度「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」，勞保局提醒各事業單位，申報時應將勞工於該年度內個人自願提繳退休金金額，於申報薪資所得總額中扣除，以免勞工多繳稅款。

目前大多數勞工都適用新制勞退。新制勞退係指雇主每月提繳勞工工資6%，存在於勞工專戶中，勞工亦可在1%至6%範圍內自提；勞工年滿60歲才可請領，未滿60歲喪失工作能力符合提前請領資格者，得提早請領退休金。提繳年資未滿15年，請領一次退休金，年資超過15年，可選擇請領月退金或一次退休金。

勞工自提勞退金，好處多多。新制勞退基金2024年收益表現刷新紀錄，大賺6,989.7億元，收益率16.16%，雙雙創新高，勞保局預訂在今年3月完成2024年收益分配，有自提勞工，因為本金多，收益分配就多；而且，勞工自提愈多，享有節稅效果更大。

勞保局表示，為了鼓勵勞工自願提繳退休金，《勞工退休金條例》第14條第3項規定，勞工在每月工資6%範圍內自願提繳退休金的金額，不計入提繳年度薪資所得課稅。

因此，事業單位申報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，對於有自願提繳退休金的勞工，應將其年度內自願提繳金額，填報於「依勞退條例自願提繳之金額」欄位，且給付總額欄位須扣除該自願提繳金額。

勞保局舉例說明，A公司勞工小王去年每月工資總額為4萬5,000元，其勞退月提繳工資歸級為4萬5,800元，年終獎金二個月，全年薪資所得為63萬元（4萬5,000元×14個月），另當年度每月自願提繳6%退休金，則2024年度扣繳憑單「依勞退條例自願提繳之金額」欄位應填報3萬2,976元（4萬5,800元×6%×12個月），給付總額欄位應填報59萬7,024元（63萬元-3萬2,976元）。

勞保局表示，依規定勞工得自當年度所得總額中扣除的自願提繳金額，以月提繳工資上限15萬元的6%為限，也就是個人自願提繳退休金得自當年度綜合所得總額扣除金額為108,000元（適用級距15萬元×6%×12個月）。

根據勞動部統計，截至2024年第3季底，勞退新制提繳企業達59萬家，總共有106.5萬人自提勞退金，平均提繳金額為6.6萬元，包括受僱勞工自提人數達93.7萬人，以及自願提繳對象包括受委任工作者、實際從事勞動的雇主與自營作業者等13.9萬人。換言之，有106.5萬人自提勞退金，得自薪資總額中扣除。

勞保局提醒勞工，如在2024年度有個人自願提繳退休金，要記得在明年度報稅時，再次確認自願提繳金額是否已自當年度個人薪資所得總額中扣除，如發現未扣除或金額有誤，請儘速洽事業單位向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以維護自身權益。