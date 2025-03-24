專家教你保／電動車專屬險 轉嫁意外損失

根據交通部數據顯示，2024年全台純電動小客車輛登記數已突破9.5萬輛，占整體車市規模近一成，可見台灣民眾對電動車的接受度愈來愈高。不過，由於電動車的結構和動能與一般傳統燃油車不同，對車險需求也有所差異。

舉例來說，電動車主要的動力來源是運用電池儲存電力，所以在充電期間，就可能發生因充電所致損失、或電池可能因溫度或外在壓力而自燃的風險。因此，建議電動車主在投保電動車專屬保單時，可透過加保「電池自燃附加條款」、「第三人責任保險充電期間附加條款」及「汽車車體損失保險充電期間附加條款」等三種附加條款，來轉嫁電池自燃及充電期間可能產生的風險。

同時，考量大多數電動車車主可能有的「里程焦慮」，也就是擔心上路後開到一半，發生電量不足、無法繼續行駛的窘況，也建議投保車險時還可加保「汽車道路救援費用附加條款」，提供愛車需拖吊時的額外費用補償。

隨著電動車普及，愈來愈多電動車主為了方便充電，會在自家停車位旁裝設充電樁，但集合式住宅社區在安裝個人自有充電樁時，需格外注意自有停車位與社區電表的配置，避免公共安全性的爭議；此外，台灣常面臨颱風、強降雨的侵襲，但許多電動車主的車位在社區地下車庫或透天厝的一樓，若不幸遇到淹水，固定在車位旁的充電樁就可能因泡水而嚴重毀損，不僅讓車主陷入需用車時卻沒電的擔憂，還需承擔維修或重新購置的費用損失。

因此，建議車主可另外投保「充電樁綜合保險」來為充電樁為轉嫁意外風險。以「南山產物充電樁綜合保險」專案為例，此保險商品包括「充電樁財產損失保險」及「颱風洪水附加條款」，針對車主自有、自用、且限固定於地面或壁掛方式的充電樁，提供因外來物碰撞、火災、閃電、雷擊、爆炸、拋擲物或墜落物、颱風洪水所導致充電樁的損壞賠償。

此外，內容也包含「充電樁第三人責任保險」，保障在使用充電樁時發生意外事故導致第三人體傷或財損、依法須負賠償責任時，對第三人的賠償責任所造成的損失。

要特別提醒的是，電動車專屬保險僅限於使用電池供應電力的「純電動車款」，並不包括油電混合車種，大家在投保時一定要特別注意，事先規劃電動車專屬保險，並定期檢視保單是否符合自身需求，不僅能保護愛車，還可保障自己及他人權益。（本文由南山人壽文樂通訊處處經理謝慧君提供，記者齊瑞甄整理）