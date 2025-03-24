外幣商品銷售 谷底反彈

美元短線強勢風再起，法國巴黎銀行最新財富管理分析，看好未來三個月內，美元指數可望攀升到110.9，但12個月內將回落到108.9，目前內部仍保持對預期美國聯準會（Fed）今年降息二次、每次1碼（0.25個百分點）的預期，聯邦基準利率將降到4%，雖然降息，但美元面對地緣政治風險，以及美歐利率趨勢分歧支撐，短期將會維持強勢。

金管會公布的最新統計，去年底全年外幣保單新契約保費收入3,226.61億元，年增22%，成績單正式從谷底反彈。

根據統計，2023年壽險業外幣保單全年新契約保費收入年減36%、全年僅剩下2,637.52億元，貢獻整體新契約保費收入比重下探接近五年同期新低、僅剩39.29%。

金管會官員指出，受到市場對美國經濟看法轉趨樂觀，帶動美元投資型保單銷售增加，尤其去年第4季美元傳統型保單表現明顯轉佳，11月與12月兩個月美元傳統型保單新契約保費收入月增23億美元，單月新增契約收入超過10億美元，較去年10月之前單月新契約保費收入僅5、6億美元相比，月增近乎一倍。

另外，美元投資型保單去年12月新契約保費收入為2.17億美元，表現同樣亮眼，金管會官員分析，投資型保單受到市場對於美國經濟轉趨樂觀，銷售明顯提升。

觀看今年美元保單表現，壽險業已經在3月出擊，全球人壽、新光人壽拉高美元利變保單宣告利率到最高4.25%，凱基人壽拉到4.2%，讓美元宣告利率最高來到4.2%以上的大型壽險公司，家數來到包括國泰人壽、南山人壽，估計將可望刺激美元保單成績單。