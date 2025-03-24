新投資型保單理財利器 退休族可挑年金類商品

今年以來，壽險業強打新投資型保單，吸引投資人眼球，包括南山人壽與國泰人壽等大型壽險，都推出新保險商品。銀行業者指出，去年下半年起，財富管理業務中銷售保單業績逐步回溫，尤其美元計價的外幣保單，可窺見投資人對外幣保單投資信心正在回籠。

國泰人壽宣布，即日起推出全新美元利變還本商品「國泰人壽穩盈樂活利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，全期提供保戶超過總繳保險費的身故保險金保障，以「生命周期」為核心，兼具以下五大特色。

第一、保戶不同人生階段，提供相應保障與資產規畫，年輕著重基本保障與財富累積，退休後則提供穩定現金流，確保老年生活無憂外，同時保全資產傳承。第二、美元計價；第三、提供2年及6年兩種繳費期間選擇，輕鬆繳費無負擔。

第四、投保時可以指定保險年齡達到55歲、60歲或65歲之保險單周年日時，開始領取給付生存金，選定後就可每年領、領終身，無論是希望55歲就提前享受退休金，或不指定年齡（原定75歲）延後領取退休金。第五、身故保險金可以選擇分期定期給付方式。

以40歲男性投保，保額20萬美元、6年期繳為例，年繳保費約3萬7,132美元（含轉帳及高保額折扣後），六年總繳保費22萬2,792美元，在宣告利率維持下，第二年身故保障即有12萬2,644美元。

南山人壽推出春豐得利系列投資型保單，包含外幣變額壽險、外幣變額年金保險等，主打有三大特點，包括：專業投資團隊操作、一筆資金同時享有保障以及投資，以及每月有機會享有資產撥回以及加碼撥回三大特點，假設是退休族，可以選擇透過年金類的商品，彈性選擇一次給付或分期給付的年金給付方式。

遠雄人壽與第一銀行則推出「傳富康世美美元利率變動型終身壽險（BG1）」與「遠雄人壽傳富美一添美元利率變動型終身壽險（SV1）」兩張美元傳承型專屬商品，透過長年期繳性質，包括6年繳、7年繳、8年繳降低單筆保費投入受匯率影響，身故及完全失能保險金皆可選擇一次給付或是分期給付。

「傳富康世美」主打0到77歲都可以投保，並提供6年以及7年期兩種繳別，投保後第六年起，基本保險金額對應之身故保險金固定不變，不受宣告利率影響，透過增值回饋分享金機制，可再購買增額繳清保險金額提高身故保障；「傳富美一添」0至72歲皆可投保、繳費八年，投保後第六年起擁有較高身故保障，40歲男性投保繳費期滿合計保費559,976美元為例，假設宣告利率維持4.05%，身故保險金1,998,715美元，相對於累計總繳保費身故倍數高達3.57倍。