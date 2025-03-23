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台灣唯一 中國信託11度入選「全球百大銀行品牌」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中國信託今年11度入選Brand Finance「全球百大銀行品牌」。圖／中信銀行提供
中國信託今年11度入選Brand Finance「全球百大銀行品牌」。圖／中信銀行提供

英國權威品牌價值評鑑機構Brand Finance與「The Banker」（銀行家）雜誌共同發布「2025年全球500大銀行品牌調查」，中國信託銀行以品牌總價值36.22億美元（約台幣1155億元），榮登全球第96名，不但是台灣唯一躋身全球百大的台灣銀行業者，更締造11度穩坐台灣銀行業第一的紀錄。

中國信託銀行董事長陳佳文表示，中國信託致力實踐We are family品牌精神，為客戶提供親切便利的金融服務，卓越的品牌表現有目共睹。中國信託銀行從只有19名員工的信託公司，到如今發展成擁有海內外370處據點、規模最大也最國際化的民營銀行，成立近60年來穩居台灣最佳銀行品牌之首，得以躋身全球百大銀行，不僅讓世界認識中國信託，更重要的是持續推進中國信託銀行朝「台灣第一、亞洲領先」的目標邁進。

中信銀表示，從1974年發行台灣第一張信用卡、1996年成立第一家銀行客服中心，到近年推動流程數位化、提升資訊安全與致力阻詐，2024年合併資產規模達6.47兆元，中國信託銀行的獲利、第一類資本規模、客戶數、核心業務能力與市場競爭力皆為業界之冠。

其中，個人金融部分，中信銀財富管理業務「資產規模」與「客戶數」皆領先同業，取得流通卡數、有效卡數、簽帳金額、新發卡量的「四冠王」頭銜，ATM機臺數與交易筆數長年皆為市占率第一。法人金融部分，中國信託銀行海外版圖聚焦大中華、日本、東南亞與北美四大區域，近年積極整合海內外370處跨境據點資源，是臺灣最國際化的金融機構，也是客戶拓展國際業務的最佳金融夥伴。

Brand Finance報告也指出，中國信託銀行的「品牌強度指標」（Brand Strength Rating）五年內成長40%，今（2025）年更獲評為最高等級AAA+級，單項排名全球第22名，超越亞洲金融同業；與消費者端連結、主要研究客戶比較同類品牌後優先考慮購買的「客戶首選」（Preference）與「客戶考量」（Consideration）評選項目皆獲10分滿分，在「品牌認知度」（Understanding）與「品牌熟悉度」（Familiarity）調查中，亦分別拿下9.8與9.9高分，反映國際對中國信託的認可。

此外，中國信託2024年總計囊括337項大獎，包括44項全球及亞太區大獎、90項金融科技與數位創新類獎項，並勇奪多家財經專業媒體評為「臺灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan），同時於享有「金融界奧斯卡獎」美譽的「台灣傑出金融業務菁業獎」評選中榮獲八大獎項，持續稱霸大滿貫。

展望未來，中國信託銀行將持續創新業務發展，滿足市場與客戶需求，期許成為最值得信賴的金融領導品牌。

中信銀 中國信託

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