凱基金、合庫金 股利吸睛

凱基金控（2883）、合庫金控（5880）將在本周三、26日召開2024全年法說會。凱基金控2024年全年獲利創歷史次高，合庫金控去年獲利雙位數成長，法人將聚焦兩家金控今年的股利政策方向、以及2025年面臨關稅戰及金融市場多變下的獲利展望。

凱基金控2024全年稅後純益達335.46億元，為歷年次高，年成長率達77%，每股稅後純益（EPS）達1.97元。

過去凱基金控長期以配發現金股息為主，經營團隊改組後，也宣示股利政策將以穩定為優先，以過去凱基金控股利配發率在百分百，合併凱基人壽後，調整為約四到五成，及股利政策維穩原則來看，法人將關注凱基金控股利水準是否可與獲利增長幅度相當一樣大幅成長。

展望2025年，凱基金控自結前二月獲利為71.18億元，創下歷來同期新高，年成長約27%，EPS為0.42元，有了好的開始，包括凱基人壽保單銷售動能強勁，投資方面掌握市場波動，操作積極實現資本利得，前二月獲利仍維持66% 高幅度成長。

合庫金控去年12月單月獲利驟減，主因旗下票券及證券調整債券部位致單月轉虧，但合庫金2024全年稅後純益197.43億元、年成長10.4%，維持雙位數成長的表現，EPS為1.26元，獲利主體合庫銀行全年獲利年增16.2%，將有利於股利發放。