央行緊盯房市強化專案金檢 揪周轉金貸款有3大缺失

央行20日理監事會議未再出手打房，但強調將逐季檢視銀行有無落實自主改善計畫，並強化金檢。央行表示，近期金檢發現，市場存在以週轉金貸款規避央行信用管制的情形，主要有3大樣態，如週轉金貸款以支付購屋貸款本息，成為變相寬限期。

央行20日理監事會決議利率連4凍，房市管制維持不變。央行表示，房市軟著陸正在成形，雖然沒有祭出新的選擇性信用管制，但將按季審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案執行狀況，並配合辦理專案金檢。

央行說明，2020年12月實施選擇性信用管制措施以來，為了解金融機構有無遵守規範，每月均請金融機構申報各項不動產抵押貸款統計報表，進行場外監控，若發現金融機構承作受限貸款統計資料有異常變化或不合理之處，就會派員辦理專案金檢。

2021年起，央行加強辦理有關金融機構辦理不動產抵押貸款業務專案金檢，截至今年2月底，專案金檢次數共計達170次，檢查對象包括銀行、信用合作社、農漁會信用部、壽險公司、中華郵政公司壽險處及票券公司。

央行報告中指出，近期看到個人、不動產業及營建工程業週轉金貸款大幅成長，央行專案金檢也發現，部分借款人與不動產業者透過申貸週轉金貸款，規避信用管制，主要有3大缺失樣態。

一是週轉金貸款用於購屋或購地，申貸人除了購屋/購地貸款，另以投資理財或營運週轉等名義，申貸週轉金貸款，資金流向卻是支付房地價款，購屋/購地貸款及週轉金貸款兩者合計的貸款成數，已超過法定上限。

另外，央行也看到以既有房屋轉增貸週轉金貸款，但資金用於購屋，在此情況下，新購房屋就規避了第2戶的貸款限制。

第二種缺失樣態是增貸週轉金貸款以償還原房貸。增貸週轉金以償還第1戶房貸，使聯徵中心無房貸紀錄，以此規避新購房屋適用第2戶貸款的限制。

三是週轉金貸款以支付購屋貸款本息。央行說明，有民眾利用週轉金貸款取得資金，以支付購屋貸款的每期還本付息金額，形同變相給予寬限期。

央行強調，未來將持續專案金檢，也會針對不動產相關的特定議題，進行專案查核，例如不動產貸款集中度、不動產貸款利率訂價情形、購地貸款久未動工情形與成因等，以利央行滾動檢討與調整。

央行補充，為了避免借款人藉由跨行匯款轉帳使承貸銀行無法追查貸款資金流向，以規避規定，央行也會查核金融機構辦理不動產貸款後的資金流向，如果發現不符原訂授信用途者，會請承貸金融機構檢討改善。