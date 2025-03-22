高雄銀董事會決議發行10年期次順位金融債 額度30億元
高雄銀行（2836）21日董事會決議申請發行長期次順位金融債券，額度新台幣30億元整。高雄銀行指出，決議發行長期次順位金融債券，是為強化資本結構，提高資本適足率。
高雄銀行21日董事會通過擬發行長期次順位金融債券，發行總額不超過新台幣30億元整，預定長期次順位金融債券。
發行天期為10年期以內，實際視發行當時市場狀況而定。有關次債的發行價格與發行利率，也都將視發行當時市場狀況而定。高雄銀併公告發行長期次順位金融債募得價款的用途及運用計畫，為強化資本結構，提高資本適足率。實際發行將待主管機關核准後一年內，視市場狀況一次或分次發行。
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