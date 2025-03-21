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凱基金控「地方創生行動家+」 2025合作團隊名單出爐

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基金控「地方創生行動家+」 2025創生團隊合作名單出爐，圖為2024「地方創生行動家+」凱基志工團隊深入宜蘭深溝與慢島生活創生團隊，共創農地保育、生態永續新解方。凱基金控／提供
凱基金控「地方創生行動家+」 2025創生團隊合作名單出爐，圖為2024「地方創生行動家+」凱基志工團隊深入宜蘭深溝與慢島生活創生團隊，共創農地保育、生態永續新解方。凱基金控／提供

凱基金控（2883）長期關注台灣城鄉發展，為創造企業與地方創生團隊互利共好新模式，2025年持續推動「地方創生行動家+」專案，今年度創生團隊合作名單出爐，總計有來自全台18個創生隊伍入選，未來將分三梯次透過為期三個月的企業志工專業陪伴，結合專家顧問輔導與凱基集團內外部資源，與凱基團隊共創在地永續經營新解方，為鄉鎮活化與振興，貢獻心力。

2025「地方創生行動家+」吸引全台包括離島地區47家團隊報名。凱基金控邀請地方創生產、官、學領域專家擔任評選委員，從創生團隊需求、營運模式、短中長期規劃等面向，遴選最適合本專案的團隊。入選的18家團隊來自北、中、南、東、與離島，分別關注友善農業、永續漁業、創新畜牧、兒少照顧、長照共生、循環經濟、原民文化等多元社會議題。凱基金控將針對創生團隊面臨的挑戰與需求，號召集團內具備相應專業的同仁擔任志工，分三梯次運用服務設計方法深度陪伴創生團隊，攜手共創解方。

凱基金控2024年起推動「地方創生行動家+」志工專案，透過85位專業志工與地方創生團隊共創模式，為17家地方創生事業帶來更多資源、專業協助與實戰經驗，創造出更吸引人的企業合作方式。全集團總計投入超過7,500小時，志工們以同理的態度、專業的技能，為創生團隊梳理財務、優化與企業合作的商業模式，為創生團隊創造超過240萬元的新增收益。

為深化夥伴關係，同時實踐ONE KGI精神，凱基金控運用跨全台的志工人力及企業資源，透過各地區子公司協助，強化在地支持在地的核心理念，打造創生團隊的支持系統，並進一步成立跨子公司、跨部門的「地方創生資源媒合委員會」作為創生團隊需求的整合性平台，各地志工可將創生團隊的需求送入委員會，藉由委員會的深度溝通與協調，協助志工找到可對接的內、外部資源，透過企業資源創造更多連結，進而與創生團隊攜手打造更永續的地方創生模式。

凱基金控致力實踐聯合國永續發展目標，攜手集團志工及核心競爭力，為地方創生注入新活力，未來將持續攜手地方創生團隊，拓展地方創生永續新價值，成就共融共好社會。

18家入選地方創生團隊名單為：台灣壯遊體驗設計、星濱山共創工作室、杜格納勞動合作社、鮮物本舖、籿苗教育發展協會、蘭城巷弄有限公司、嘣嘣史法式甜點工作室、靜好東方事業有限公司、翔豪味食品有限公司（粿家幫）、天禾日有限公司、耍廢工廠、貓兒干有限公司、俗女村創意文化有限公司、練習曲文創有限公司、烤茶地商行、橋仔頭白屋股份有限公司、茉莉手作坊、海朋友企業行（年年有鰆）。

凱基金 志工

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