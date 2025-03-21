金管會核准安泰銀新總經理由徐世偉擔任 即日起生效

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

安泰銀行（2849）21日公告新任總經理徐世偉人事案於20日獲金管會核准，21日起正式生效。之前安泰銀已在1月23日召開董事會通過徐世偉接任總經理人事案，原任安泰銀總經理張振芳申請退休於1月25日生效，而徐世偉接任新總座報金管會於20日獲核准後，即於21日生效。

徐世偉學經歷亮眼，擁有台大財金系學士與美國芝加哥大學Booth商學院企業管理碩士學歷，過去在外銀與投資銀行界匯豐銀、摩根士丹利任職，摩根士丹利多年來一直是隆力集團擬出售安泰銀的財務顧問，2016年徐世偉獲當時安泰銀董事長丁予康力邀轉檯出任安泰銀財務長，但之後辭任，後再由大股東外資私募基金隆力集團聘任回鍋安泰銀擔任隆力集團派在安泰銀的法人董事代表人，今年初時任總經理張振芳退休，徐世偉又重返安泰銀行政團隊升任總經理。

還不到45歲的徐世偉除了學經歷傲人，其父母更是財經界響叮噹的名人，母親是過去有基金教母封號的台北101金融大樓前董事長宋文琪，父親則是裕隆集團前副執行長徐善可。

安泰銀表示，徐世偉曾任安泰銀財務長，為現任安泰銀董事，在董事會中持續參與安泰銀經營策略擬定，對銀行營運可無縫接軌，安泰銀董事會期勉徐世偉擔任總經理，能帶領同仁達成年度目標、再創高峰。

安泰銀行 董事長 金管會

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