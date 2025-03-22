國泰金517健走 好歌、美食作伴

國泰金控「二○二五國泰金控健康走」活動，預計五月十七日下午二時於台北敦煌碼頭（敦煌疏散門）開走，提供活動紀念衫、環保提袋、環保餐具兩件組及運動毛巾等好禮。

現場還邀請實力派唱將家家、純愛教主郭靜、超人氣樂團理想混蛋、怕胖團，透過音樂、市集美食療癒民眾，這也是首家金控舉辦最具規模的健走盛事。

有別於其他競技型賽事，「國泰金控健康走」秉持「Better Together共創更好」信念，主打全齡、全家人一起參與。健走路線沿途設置「健走補給站」，提供健康食物、飲用水以及「友善毛孩禮」，凡帶毛孩參加的前一百名報名者，可獲得限量毛孩寵物領巾。

「市集美食」亦囊括環保、健康各式美食、手作等類別，使用國泰優惠ＡＰＰ更可享有特定攤位所提供的優惠折扣。

此外，國泰金控關懷弱勢族群社會參與，邀視障與弱勢團體共襄盛舉，將於每位參與者報名費中捐一百元支持公益團體。

國泰金控與旗下國泰人壽、國泰世華銀行亦祭出多項報名優惠，本次活動自即日起開放報名至四月三日截止，抽獎禮包括Apple Watch等好禮，最高價值一萬八千元、九九九點小樹點（生活），每一點即一元，國泰人壽保戶前一千位報名繳費者可獲7-ＥＬＥＶＥＮ電子票券五十元、國泰世華銀行ＣＵＢＥ卡友前一千名報名繳費者，則送五十點小樹點（生活）。