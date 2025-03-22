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合庫銀海外營運將添新動能

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

合庫銀行海外營運今年將添新動能，東京分行、新加坡分行設立正待當地主管機關核准，力拚下半年開業，完善亞洲區域布局，東京分行將聚焦不動產與台積電供應鏈商機，並為布局熊本出張所預作準備。

國銀近年掀起前進日本潮，合庫東京分行籌備中，分行行長及人員已派駐當地，力拚下半年取得日本金融廳牌照後即可開業，是合庫在日本第一個據點，合庫高層指出，主要著眼日本為全球主要經濟體及經濟復甦，日本化學品、機器人與台灣產業鏈形成互補，同時日本長年負利率情況已出現翻轉，貨幣政策漸恢復有效性，加上台積電前往設廠帶動供應鏈布局，看好相關商機，另聚焦不動產、聯貸等業務。

新加坡分行亦正等待當地主管機關核准，有望下半年開業，將聚焦高階理財相關業務，並整合新南向區域內融資及金流服務，完善東南亞版圖完整性，協助台商海外拓展。

合庫在柬埔寨量體較大，有金邊分行及七家支行，由於柬埔寨與中國大陸連結相當深，且過度依賴房地產，陸資撤出當地後房地產市場蕭條，曾是金雞母之一的金邊分行營運遭遇逆風，且過去未提呆帳，合庫金現任董事長林衍茂上任後積極打呆清理，最壞情況已過。

台積電 合庫金 日本

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