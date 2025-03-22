合庫：房價恐修正5%至10%

央行暫未加碼打房，房貸大行合作金庫（5880）昨（21）日指出，房價出現下行趨勢但幅度不大，視地段修正空間約5%至10%，另包括台積電赴美設廠牽動產業鏈，多少也讓國內房市轉趨觀望。

目前合庫銀首購房貸正常受理，且不動產集中度低於國銀平均值，預估今年房貸及土建融僅「低度成長」。

央行雖暫未加碼推出新一波打炒房措施，但仍持續檢視銀行自主控管不動產貸款總量情形，督促落實改善計畫。合庫高層指出，央行管控銀行不動產集中度內涵為不動產絕對數字，以及銀行前十大建商客戶的放款部位，但不動產放款集中度無法斜線下降，而是呈階梯式下降較為溫和，建商交屋後償還土建融，但分戶房貸也有一定承作量，不動產放款總量要立即下降難度較高。

合庫高層觀察，現在不僅成交棟數大減，價格也有約5%至10%的修正空間，幅度不會太大，畢竟營建成本高，大樓每坪造價18萬元，且缺工問題迄今難解。

同時，台積電加大赴美投資設廠，牽動上下游產業鏈可能跟進，國內房市多少會受衝擊。例如，過去台積電過去在各地設廠時，會帶動當地房價上漲，現在已轉趨觀望，尤其是中南部最為明顯。此外，有大型建商近期也把不適合現階段開發、取得成本較低的土地賣出。