國泰金減碳 響應關燈一小時

全球自發性公益減碳行動「Earth Hour 關燈一小時」3月22日晚間8點30分登場，國泰金控（2882）秉持「Better Together共創更好」信念，今年在總經理李長庚號召下，再度攜手子公司及國泰飯店觀光事業、永聯物流開發等集團關係企業組隊響應Earth Hour關燈行動，為地球盡一份心力，象徵國泰守護自然生物多樣性的決心，與民眾共創更美好的永續未來。

國泰金控自2016年起參與「Earth Hour 關燈一小時」倡議活動，今年與旗下子公司串聯全台營運據點，包括台北仁愛、松仁等多棟總部大樓、國泰置地廣場、青埔資訊大樓等共同參加，並透過官方Facebook及Line粉絲團接力號召響應。

「氣候」為國泰金控永續核心主軸，致力發揮集團不動產生態系永續影響力，減少自身營運排放，同時也把永續理念向下扎根，為建立全體員工「排碳使用者付費」的觀念，國泰金控去年首度舉辦為期四個月的「2024淨零碳排，相揪作伙來」獎勵活動，共節電約32,735度，換算減碳量約16公噸，全體員工皆積極發揮自身影響力，為打造更好的環境一同努力。

國泰人壽持續擴建太陽能光電板自發自用及定期汰換設備減碳外，更結合「內部碳定價」機制推動「節電減碳活動」，將各單位與前一年度同期相比的減碳噸數乘上每單位碳費，用於單位減碳運營經費與公司零碳營運轉型計畫基金。在服務客戶部分，推出hub新型態辦公服務，以科技結合永續，攜手租戶邁向淨零轉型，升級成智慧綠房東。

國泰世華銀行響應「Earth Hour關燈一小時」活動，今年除總部大樓持續參加外更擴及多家分行機構，自願關閉招牌燈光，為地球盡一份心力。國泰世華持續提升全台營運據點的再生能源使用率，預計今年達成RE 50目標；且為加速能源轉型、提高能源使用效率，今年起針對組織內部使用「非再生能源」之用電單位，收取「基本碳費」；明年度為繼續優化同仁能源使用習慣，更將針對用電量增長之單位收取「超額碳費」，而所收取之碳費，將用於再生能源採購、節能減碳措施，以多元的方式落實永續行為。