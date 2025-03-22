理財線上／小資族勞退自提享複利 少10年差很大

勞退新制每年三月會將收益分配給新制勞工，去年因為收益分配高達百分之十六，再度引發關切，尤其除了雇主提繳以外，如果勞工也參加自提，加大本金後的分紅更是驚人。但統計顯示，高薪族參加自提比率達五成以上，四點五萬元以下比率不到二成。只有高薪族能存退休金嗎？小資族就該放棄嗎？

答案是否定的。試算顯示，即使是薪資四萬元小資族，工作期間由雇主提撥退休金，與勉力每月自提百分之六退休金，光收益分配就可超過本金。若以提繳三十五年為例，帳戶總額加倍，總額由二百九十萬元增加到近六百萬元。愈早參加自提愈有利，若晚十年參加自提，約少了二百萬元，如果工作期間三十五年完全不提，差距接近三百萬元。

目前職場上一千萬多名勞工，多數適用二○○五年上路的勞退新制，截至今年一月為止，約有七五六點七萬人是雇主提繳退休金，有一二一點二萬人參加自提退休金。

數據顯示，薪資愈高，自提比率愈高，薪資介於七萬兩千元至八萬七千元的勞工，已有三成以上選擇自提，但薪資十一萬元以上，選擇自提的比率則達百分之四十九點六，接近五成；薪資不高者，比率明顯偏低。

換算下來，拿二萬八千八百元以下薪資的勞工，自提比率不到百分之五；二萬八八○一元至三萬六千三百元區間，自提比率不到百分之十，四萬五千八百元者，提繳比率不到二成。

但勞退新制享有分配收益好處，即使是小資族，每月一點一滴提繳，拉長時間的複利效果相當驚人。

以薪水四萬元為例，如果投資報酬率只設定百分之四，且保守設定每年工資成長率百分之一，在只有雇主提繳百分之六情況下，以提繳三十五年計算，三十五年後勞工帳戶本金為一二二點九萬元，收益分配一百三十點三萬元，帳戶總額為二五三點二萬元。若三十五年後請領，平均餘命以二十三年試算，月領一萬四○○三元。

相同條件下，如果勞工每月自提百分之六，等於每月提繳百分之十二，則三十五年後勞工帳戶本金為二四五點八萬元，收益分配高達二百六十點七萬元，帳戶總額為五○六點五萬元，增加一倍。月領金額也翻倍為二萬八○○六元。

如果薪資約四點五萬元，以工資每年成長率百分之一、新制基金投資報酬率百分之四、雇主每月提繳百分之六設算，三十五年後加總本金及收益，帳戶總額約二八五點二萬元。若加上自提百分之六，則帳戶總額達五百七十點四萬元，都是多出一倍。

由於勞退新制享有收益分配，愈早參加自提，放大帳戶總額，就能享有更大複利效果。

根據試算，如果薪資四萬元，在三十五年的新制年資中，參加自提只有二十五年，以每年薪資成長百分之一設算，三十五年後帳戶總額（本金加收益）約二百七十七萬元，比三十五年都有自提少約二百三十萬元。如果少提五年，則帳戶總額約少一百二十六萬元。

上述試算都是採最保守的數據估算，例如每年薪資成長率百分之一，每年投資報酬率百分之四設算，但近幾年實際狀況都比上述設算條件佳，可能累計的總額還會更多。