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京城銀被併…牽動修約

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

樂富1號不動產投資信託基金（REITs）受託機構為京城銀行（2809），而京城銀行即將百分百併入永豐金，預計2026年第4季消滅、與永豐銀行二合一，使得樂富R1的受託機構將隨之產生變化，屆時恐須再開受益人大會修改信託契約，這也是REITs史上第一宗，因受託機構被併而須修約的案例。

目前REITs上市交易共有六檔，其中只有王道銀受託的圓滿1號與京城銀受託的樂富R1，是非壽險業者發起，其餘四檔分別由國泰、富邦兩大壽險主導各兩檔REITs。

至於受託機構部分，則以土銀為大宗，包括富邦1號、國泰1號、富邦2號，受託機構都是土銀，其次為兆豐銀，受託有國泰2號與在2023年底清算下市的新光1號，未來京城銀與永豐銀整併後，永豐銀也將首度跨入REITs信託業務領域。

不過，銀行信託主管指出，國內REITs市場交易平淡，因此募集掛牌檔數並不多，累計上市十檔REITs有四檔清算下市、下櫃，未來REITs市場熱度要再加溫，可能需要更多的吸睛題材，或者政策擬開放投信募集發行REITs上路後，或可能是新契機。

京城銀行 國泰 永豐銀行

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