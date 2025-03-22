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央行不動產金檢 4大重點緊盯國銀

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

央行昨日召開理監事會議，雖未再提出更新的打炒房措施，但同時也將以更強的力道出動金檢尚方寶劍。據指出，央行之後會將國銀不動產放款當作金檢重點，主要包括了建商放款集中度、前十大建商的放款情況、豪宅貸款、以及周轉金貸款等四大項目。

由於央行不希望大型建商向行庫借土融之後「養地」或「囤房」，因此，已默許大型行庫拉高土建融利率，透過高利促建商盡快投入興建及出售房屋來還款。目前土建融利率都已來到百分之三以上，土融已普遍超過百分之三，建融更是超過百分之三點五。

由於前十大建商在大型行庫的授信部位最高，因此，大型行庫亦成為被鎖定的重點金檢對象。不過，也有行庫高層指出，不能只看放款給建商的金額，也必須看該建商在銀行的存款部位多寡，這種同步看存、放款的觀察結果會較為準確。

例如，某大型建商集團與各大行庫都有上百億元的往來，不過，該建商同時也是存款大戶，因此，在放款、存款相抵之後，該建商雖然在銀行的不動產放款業務量高居第一，但反而在銀行的總曝險部位還排不上前三名。

據了解，央行查銀行對建商的放款集中度，以及前十大建商有關的放款部位，另一個重要原因，在於愈來愈多中小型建商在這波央行打炒房之下，因為得不到資金而倒閉，或是被迫轉賣土地。

不過，行庫主管強調，對於中小型建商的土建融相關資金需求，銀行會實地去了解當地居住剛性需求，不致發生「只借大建商、排擠中小建商」的情況發生。

此外，據銀行觀察，台積電赴美投資效應，已意外發揮對南台灣房市的降溫效果，除了民眾會觀望台積電未來在台南、高雄兩地的投資是否受影響之外，台積電建廠速度趨緩後，也讓建商「缺工」的情況有所緩解。

台積電等高科技大廠先前積極建廠，半導體業者付給工班高額的金額，而且還每日付現，使得建商難以爭取工班，很多預售屋案完工期程延後一年、甚至二年。因此，台積電赴美設廠，反而既發揮降溫南台灣房市效果，又能讓缺工情況改善。

台積電 央行 建商

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