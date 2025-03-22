樂富1號REITs 規模 衝200億

樂富1號不動產投資信託基金（REITs）昨（21）日召開受益人大會，決議通過啟動第二次追加募集，相當於現金增資，增資額度將在面額50億元至65億元間，再寫REITs歷史新頁，預計追加募集完成後樂富1號的發行規模將突破200億元，穩坐第一大REITs。

本次募得資金將支應收購既有資產台茂購物中心由外資持有的另一半產權，交易金額將逼近80億元。

樂富1號昨天受益人大會決議通過後，將送件金管會申請核准，因此從通過後進行定價等追加募集作業完成，乃至交割台茂購物中心另一半產權，將會落在今年下半年，年底前可望完成。

樂富1號REITs（樂富R1）受託機構京城銀行（2809）指出，樂富R1昨天召開受益人大會，主要即是討論第二次追加募集也就是現增事宜，以及修訂信託契約條文與變更計畫等議案，也通過追加募集發行價格的計算公式，後續的實際作業時程、增資新股上市日期以及購買不動產交割時程，則要視金管會核准日而定。參考前次樂富R1也是為了收購新的資產標的而追加募集的經驗，預期應可在今年底前完成。

不過，此次樂富R1的追加募集金額最多不到70億元，距離預定收購台茂購物中心另一半產權的交易額，還有一段距離，屆時資金如何籌措？京城銀行表示，樂富R1資產池有部分是投資其他上市的REITs，可伺機處分、拿回現金，可滿足收購台茂購物中心另一半產權的資金需求。

京城銀表示，樂富R1辦理追加募集用於收購不動產，未來完成即可持有完整的台茂購物中心產權，擴增資產池。增資額度將在面額50億元至65億元之間，完成後則樂富R1的基金規模將達到215億元至230億元之間，也是國內唯一規模超過200億元的REITs。樂富R1現在的規模約165億元，已是第一大，但是因為國泰1號REITs股價較高，因此就市值論目前僅國泰R1總市值超過200億元為最高。

根據昨天樂富R1受益人大會決議的追加募集定價計算公式，近一年來樂富1號收盤價大多落在10元至最高10.2元之間，因此依照公式推估，現增價格可能維持在票面10元附近。