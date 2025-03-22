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上海商銀配息1.8元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

上海商銀（5876）昨（21）日董事會決議，配發2024年現金股利1.8元，維持近三年均配發1.8元的水準，盈餘分配率拉高到64.7%，總計將發出87.5億元現金。

以昨日收盤價44.95元計算，現金殖利率約4%。

上海商銀2024全年稅後純益134.7億元，每股稅後純益（EPS）為2.78元。今年股東會訂於6月13日召開，屆時將盈餘分配案提請股東會承認。

上海商銀從2022年至2024年均派發1.8元現金股利，分配率落在54%-59.6%之間，今年則拉高到64.7%。今年分配股利後未分配盈餘尚有268億元。

上海商銀2024年因香港子行提存較多備抵呆帳影響致獲利衰退，惟最壞情況應已過。而今年以來手續費收入動能強勁，尤其表現在財管方面保險商品銷售亮眼。

上海商銀2月稅後純益13.48億元，累計稅後純益30.58億元，年增9.5%，EPS為0.63元，EPS穩居上市銀行股之冠。

上海商銀 股東會

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