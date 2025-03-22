永豐金發1.25元股利創高 分配率七成 殖利率達4.1%
永豐金控（2890）昨（21）日公布最新股利政策，宣布每股配發現金股利0.91元、股票股利0.34元，合計發放1.25元，超越前一年度發放1元，寫下歷史新高紀錄，更超過法人原本估算的1.2元，讓小股東們樂翻。若以永豐金控昨日收盤價22.1元估算，現金殖利率4.12%，超越4%水準。
永豐金控2024年稅後每股賺1.75元，盈餘分配率達71%，寫下六年以來最高，遠遠超過過去五年盈餘分配率六成左右水準。
永豐金已經與京城銀雙雙於3月3日召開股東會，決議通過合併案，以每1股京城銀行普通股將換得26.75元現金與1.15股永豐金控普通股，以昨日雙方股價推算，溢價率約5.4％。
永豐金總經理朱士廷日前於法說會上表示，公司股利政策維持穩定，以現金為主、股票為輔，且併購京城銀不會影響到永豐金控的股利配發，目前帳上累積未分配盈餘充裕，並指出今年現金、股票、股息配發率最後數字則一定會超越上一年度，昨日董事會結果出爐，股利與股息配發率的確都超過往年水準。
永豐金控昨日董事會通過，現金股利全數以盈餘分配，每股配發現金股利0.91元，股東配發現金股利總金額115.4億元。
另外，每股配發0.34元股票股利，超過上一年度每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元。
永豐金過去三年策略執行有成下，2024年稅後純益達222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，每股稅後純益（EPS）為1.75元。
永豐金控三年年複合成長率（CAGR）達11.1%，排名全體金控第一，每股純益為1.75 元。
股東權益報酬率（ROE）11.29%，連續三年在銀證型金控排名第一，在致力於提升資本使用效率與跨子公司整合的綜效下，2024 年資產報酬率（ROA）達0.76%，亦創下近十年來的新高。
永豐金控併購京城銀進度，已經積極準備送件資料，充滿誠意要保留京城銀原有團隊，認為金控版圖未來走向必須多元化。
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