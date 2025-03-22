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川普鬆口 美股史指收盤前轉為正值 結束連4周下跌走勢

央行拋匯 台幣重返32字頭

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

台股大跌，拖累新台幣匯率昨（21）日早盤續貶，最低貶至33.054元；午盤過後，中央銀行與出口商聯手拋匯，促使匯市豬羊變色、翻升1.9分後，以32.988元作收、重返32字頭，總成交量擴大至19.435億美元。

根據中央銀行統計顯示，美元指數昨天漲0.34%，主要亞幣升貶互見；其中，日圓匯率重挫0.48%，人民幣與星元匯率同步貶值0.13%。

至於台灣主要貿易對手國貨幣韓元，昨天升值0.14%，新台幣匯率也跟進上漲0.06%。

在富時指數調整台股權重生效、「川普2.0」關稅威脅猶存，及台積電加碼投資美國、半導體供應鏈出走等利空消息衝擊下，台股昨天大跌168.16點，收在22,209.1點；熱錢持續流出，拖累新台幣匯率續貶，早盤在33元以下波動。

不過，新台幣匯率跌深，吸引出口商進場拋匯，央行也施以調節，新台幣匯率終場翻升1.9分，收在32.988元，市場交投熱絡，總成交量擴增至19.435億美元。

央行統計顯示，過去一周，新台幣匯率累計貶值3.4分、貶幅0.1%。

央行總裁楊金龍周四在央行理監事會議會後記者會上表示，台股基本面良好，外資近期在台股賣超，主要是藉機獲利了結，新台幣匯率近期雖然有些趨貶，但穩定度還是很高，若拉長時間來看，新台幣還是比其他貨幣來得更穩健、並且相對強勢。

匯銀主管分析指出，美國聯準會一如市場預期地維持利率不變，但是美國總統川普4月將祭關稅對等措施，國際金融市場仍將明顯震盪。

預估短期內，新台幣匯率將位於32.8~33.2元區間波動。

台幣匯率 新台幣

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