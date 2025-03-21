快訊

遭影射放消息？葛斯齊開戰S家「別再噁心」 賈永婕不忍回應了

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 民眾痛苦倒地哀嚎

上海商銀民生大樓斥資23.2億危老重建 互助營造總包

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商銀（5876）自有民生大樓危老重建案，委建總包營造廠決標完成，由互助營造得標，決標金額23.22億元，工程期限為開工起1470日竣工。將供單位辦公大樓使用。

位於台北市民生東路二段的民生大樓為之前上海商銀臨時總行所在地，該行去年6月才正式啟用位於台北市民權東路與中山北路交叉口的新建總行大樓，當時大股東榮家也難得於台灣三代齊聚一堂。總行大樓為地上16層樓、地下4層，總工程及精裝修費用約35億元，歷時3年餘建造，變身為具有鑽石造型的地標性建築。亦是該行第六代的總行。

上海商銀目前於國內有74家分行，並佈局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，在柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處，並於柬埔寨投資微型金融子公司AMK Microfinance Institution Plc.，在香港也擁有子行上海商業銀行。

上海商銀

延伸閱讀

正隆法說／越南平陽造紙廠三期估明年Q2投產

台鐵高雄車站商業大樓招商了 「年租金1.5億」可續約2次

雲林將打造首座科技警政大樓！結合科偵AI巡防全面「科技執法」

抓交替？台中勤美誠品綠園道1月2件墜樓 高大成說話了

相關新聞

新台幣震盪翻揚收32.988元 週線連4貶

美國聯準會表態不急於降息，提振市場對美元信心，美元指數展開反彈，亞幣走勢受抑，不過出口商進場拋匯，拉抬匯價，新台幣兌美元...

金融業最具規模健走 「2025國泰金控健康走」台北敦煌碼頭登場

國泰金控結合集團「促進健康」策略，推出「2025國泰金控健康走」活動，為首家金控舉辦最具規模的健走盛事，並於5月17日周...

央行不動產金檢 四大重點方向出列

央行昨日召開理監事會議，雖未再提出更新的打炒房措施，但同時也將以更強的力道出動金檢尚方寶劍，據指出，央行之後會將國銀不動...

連12年響應「關燈一小時」 富邦金控號召13家海內外子公司減碳

富邦金控（2881）以實際行動守護地球，持續投入營運節電減碳，自2014年起，連續12年支持由世界自然基金會（WWF）發...

國泰金連10年響應 Earth Hour 關燈一小時 集團企業齊跟進

一年一度的全球自發性公益減碳行動「Earth Hour 關燈一小時」於3月22日晚間8點30分登場，邀請企業與民眾一起關...

華南銀行響應 Earth Hour 關燈一小時 串連全台分行連續關燈3天

2025「Earth Hour關燈一小時」活動，邀請社會各界於3月22日晚間8點30分至9點30分關燈1小時，華南銀行積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。