上海商銀民生大樓斥資23.2億危老重建 互助營造總包

上海商銀（5876）自有民生大樓危老重建案，委建總包營造廠決標完成，由互助營造得標，決標金額23.22億元，工程期限為開工起1470日竣工。將供單位辦公大樓使用。

位於台北市民生東路二段的民生大樓為之前上海商銀臨時總行所在地，該行去年6月才正式啟用位於台北市民權東路與中山北路交叉口的新建總行大樓，當時大股東榮家也難得於台灣三代齊聚一堂。總行大樓為地上16層樓、地下4層，總工程及精裝修費用約35億元，歷時3年餘建造，變身為具有鑽石造型的地標性建築。亦是該行第六代的總行。

上海商銀目前於國內有74家分行，並佈局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，在柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處，並於柬埔寨投資微型金融子公司AMK Microfinance Institution Plc.，在香港也擁有子行上海商業銀行。