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美國分行加一 中信銀將設立洛杉磯分行

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國銀海外布局量體最大的中信銀行21日董事會同意將設立美國洛杉磯分行，依台灣與美國主管機關核准內容執行。　

目前中信銀行已設立之海外分支機構包括印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國等6家子行；香港、九龍、新德里、斯里伯魯德、紐約、東京、胡志明市、新加坡、上海、廣州、廈門及深圳分行等12家分行；曼谷、河內、北京、洛杉磯、吉隆坡、雪梨及仰光等7家代表人辦事處。

中信金（2891）總經理高麗雪近日表示，整體來看，川普2.0有幾個確定的方向，一、去全球化的趨勢是更加明顯；二、全球大企業要往美國移動，這感覺也是相當顯著，再來就是，新興國家市場的准入看起來也是可以更快速的鬆綁，雖然川普帶來很多不確定性，可是實際上，中信金有看到蠻多商機。在這一波美國優先政策之下，中信有機會可以掌握到商機。

她說，以中國信託作為台灣最國際化的金融機構，不管是在東南亞、日本或是美國，布局相對是比較完整，中國信託早在30年前就布局美國，現在在東西岸都有蠻多據點，美國有超過20個據點，未來也會持續在美國、東南亞、日本持續增加曝光度。

中信銀行 中國信託 美國

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