金蛇年賞櫻出遊攻略 網路投保凱基人壽旅平險好安心

根據交通部觀光署最新資料顯示，2024全年國人出國累計人次將近1,700萬人，較前一年同期成長42.8%；金蛇年春節連假首日桃機出入境高達15.7萬人次，更創下疫後新高；緊接而來的清明連假適逢日韓賞櫻季，加上請3天假就能開心玩9天來趟深度漫旅，預期也將是出遊高峰期。凱基金控（2883）旗下凱基人壽提醒民眾，最晚可在出發前一小時網路投保日韓專用旅行平安保險「凱基人壽e日千里旅行平安保險」，不僅享有意外身故保險金和意外失能保險金保障，並能額外附加「海外突發疾病醫療保障」，提供日本150%的「海外特定地區限額調整係數」，補償高費用地區的醫療支出，全家更能安心旅行、保障隨行。

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