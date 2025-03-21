央行不動產金檢 四大重點方向出列

央行昨日召開理監事會議，雖未再提出更新的打炒房措施，但同時也將以更強的力道出動金檢尚方寶劍，據指出，央行之後會將國銀不動產放款當作金檢重點，主要包括了建商放款集中度、前十大建商的放款情況、豪宅貸款、以及周轉金貸款等四大項目。

據了解，由於央行不希望大建商向行庫借土融之後「養地」或「囤房」，因此，已默許大型行庫拉高土建融利率，透過高利促建商儘快投入興建及出售房屋來儘快還款，因此，目前的土建融利率都已在3%以上，土融已普遍超過3%，建融更是超過3.5%。

由於前十大建商在大型行庫的授信部位最高，因此，大型行庫亦成為被鎖定的重點金檢對象。不過，也有行庫高層指出，不能只看放款給建商的金額，也必須看該建商在銀行的存款部位多寡，這種同步看存放款的觀察結果會較為準確。

某家大型建商集團與各大行庫都有上百億元的往來，有些行庫亦有數百億元之多，不過該大建商集團同時也是存款大戶，例如在一家銀行就有數百億元的存款，過去也經常成為銀行因應銀行法第72條之2緊急「調頭寸」來支應存款的對象，因此在放款存款相抵之後，該建商雖然在銀行的不動產放款業務量高居第一，但反而在銀行的總曝險部位還排不上前三名。

據了解，央行查銀行對建商的放款集中度，以及和前十大建商有關的放款部位，另一個重要的原因，在於中小型建商在這波央行打炒房之下，越來越多因為得不到資金而倒閉，或是被迫轉賣土地。

不過，行庫主管強調，對於中小型建商的土建融相關資金需求，銀行會實地去了解當地居住剛性需求，不致發生「只借大建商、排擠中小建商」的情況發生。

此外，據銀行觀察，台積電赴美投資效應，已意外發揮對南台灣房市的降溫效果，除了民眾會觀望台積電未來在台南與高雄兩地的投資是否受影響之外，台積電建廠速度趨緩之後，也讓建商「缺工」的情況有所緩解，先前建商在爭取工班時，不敵台積電等高科技大廠的競爭時有所聞，相較於半導體業者不但出價數倍，而且還直接每日付現，很多預售屋案完工期程延後一年、甚至二年亦與此有關，因此，台積電赴美設廠，反而既發揮降溫南台灣效果，又能讓缺工情況改善。