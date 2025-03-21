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元大金響應「關燈一小時」串聯海內外據點、供應商 擴大永續影響力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控連續五年響應「關燈一小時」(元大金控/提供)
元大金控連續五年響應「關燈一小時」(元大金控/提供)

元大金控連續五年響應全球最大規模環保節能行動「Earth Hour 關燈一小時」，將於3月22日晚間8點半至9點半於元大金融廣場關閉外牆燈一小時，串聯包括韓國、香港、印尼、越南、泰國、菲律賓等海外據點，及近90家供應商加入倡議；同時舉辦實體快閃活動，攜手員工、供應鏈和民眾一起擴大永續影響力。

「Earth Hour 關燈一小時」是2007年由世界自然基金會（WWF）發起的全球自發性公益減碳行動，提倡每年3月的最後一個星期六(今年因齋戒月，提早於3月22日)，在當地晚間8點半一起關燈一小時，去(2024)年全台各界響應關燈一小時，共節電28.9萬度電，相當減少約143公噸的溫室氣體排放量。元大金控響應國際減碳趨勢，積極支持再生能源使用，2024年合計使用528萬度綠電，相當減碳約2,608公噸。

為呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs），持續邁向永續，追求共融、共好，元大金控今年邀請近90家供應商加入倡議行列，共同響應拍攝關燈影片；首次於元大金融廣場，集團具指標性之綠建築，舉辦快閃打卡活動，擴大號召同仁及民眾加入倡議，以發放環保綠點作為獎勵，點數可兌換、折抵具有環保標章等認證的產品，期望帶領大家從生活落實永續行動。

身為永續金融先行者，元大金控率先主動建置「環境永續指標管理系統」，以資訊化、科學化管理方式推動內部減碳策略，即時掌握全台327個據點碳排情形；在營運策略中接軌國際趨勢，獲得CDP國際碳揭露計畫「A級」的最高成績，連續七年位居領導等級，更連續六年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，以穩健踏實的績效，成為引領社會和環境變革的力量。

元大金控 減碳

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