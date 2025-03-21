樂天銀搶新戶 推6個月2%定存無上限
樂天國際銀行為滿足客戶當今「穩健增值」需求，特別推出「新戶享6個月2%定存無上限」專案。自即日起至2025年4月30日止，凡於2024年12月31日至2025年4月29日成功開立樂天銀行數位存款帳戶之新戶，即可享有6個月2%的優利定存方案，存款金額無上限，最低起存金額僅需新台幣1萬元。
樂天國際銀行表示．另外提供全體客戶活儲利率加碼活動，只要完成下列任一任務，次月立即享有1.5%活儲利率，包括每月使用悠遊付、街口、Pi拍錢包、全支付、icash Pay等支付工具綁定樂天國際銀行帳戶，單筆不限金額，累積消費達5次。或是設定樂天銀行帳戶為基富通平台/國票證券/康和證券之扣款帳戶。
此外，樂天銀行針對長期存款客戶推出存款優惠方案，客戶每月可將前月月平均活儲餘額增額之50%轉存為一年期定存，並享有2.2%存款優惠利率，每筆起存額為1萬元。
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