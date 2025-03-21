玉山Wallet首創「日幣直接付」服務 跨境支付全新體驗

繼玉山Wallet App攜手PayPay提供臺灣旅客在日本超商超市、市場商圈、餐廳、旅館、售票機、販賣機等各種場景使用QR Code支付獲廣大好評後，玉山銀行領先業界再推出玉山Wallet「日幣直接付」服務，即日起提供顧客在日本百萬PayPay通路能直接用行動支付掃描並以日幣完成消費。

玉山Wallet「日幣直接付」的使用方式簡易便捷，只要在出國前下載玉山Wallet開通電子支付功能，搭配行動銀行快速驗證，一鍵即可綁定玉山外幣帳戶，全程免填寫外幣帳號資料，可省去收發簡訊密碼的不便與風險；綁定玉山外幣帳戶後即可在日本百萬PayPay通路掃碼消費，並直接以外幣帳戶中的日幣支付，免除換匯作業，也不用擔心提領太多日幣現鈔及事後需回存帳戶的不便性，如發生退款時日幣也會即時退回到外幣帳戶。不論是綁定玉山信用卡或是玉山外幣帳戶，玉山Wallet都是顧客旅日支付的首選。

玉山銀行重視顧客需求與體驗，致力創新與優化玉山Wallet服務，2024年榮獲The Asian Banker臺灣最佳支付產品。在支付安全方面，除卡片管理、筆筆消費推播、冒用交易線上申請功能外，更強化顧客在更換行動裝置時註冊玉山Wallet的安全認證流程，新增行動電話實名認證流程，以確保註冊手機門號及行動裝置為本人所有。

為慶祝玉山Wallet全新推出「日幣直接付」服務， 自2025年4月1日至6月30日，持玉山Wallet綁定帳戶於日本PayPay通路消費，享最高13%優惠。另推出二重限時活動，於4月1日及5月2日加碼「玉山Wallet日幣特匯」專案，提供限量1,000組日幣即期匯率讓分0.15的優惠序號；針對還沒有玉山外幣帳戶或有購買日幣需求的顧客，玉山銀行也提供線上申請臺外幣數位帳服務，即日起至6月30日首次開立玉山臺幣及外幣數位帳戶並完成指定任務，可獲得700元玉山Wallet抵用金。