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4月台股期指跌188點

中央社／ 台北21日電

台北股市今天終場跌168.16點，收22209.1點。4月台指期以22177點作收，下跌188點，與現貨相較，逆價差32.1點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，4月期貨22365點、5月期貨22383點。

台股今天終場跌168.16點，收22209.1點，成交金額新台幣3167.44億元。

4月台指期貨以22177點作收，跌188點，成交5萬9571口；5月期貨以22201點作收，跌182點，成交557口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台指期 台灣期貨交易所

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