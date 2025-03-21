南山人壽獲臺灣首座「年度健康保險創新獎」 落實永續健康領航者承諾

南山人壽致力國人健康保障與促進，再獲國際獎項「IIC Asia Awards」肯定，以「生活習慣病商品服務 Lifestyle Disease Product Service」成為臺灣第一個抱回「年度最佳健康保險創新獎（HEALTH INSURANCE INNOVATOR OF THE YEAR）」的壽險公司。南山人壽表示，感謝評審青睞，該專案是以問卷調查深度了解民眾的生活習慣及健康狀況，並推出有助轉嫁風險的創新商品及疾病預防的解決方案；同時，承諾將會持續結合「保險保障」、「健康服務」，與時俱進滿足各族群的不同需求，多面向厚實臺灣健康資本，協助大家邁向更健康的生活。

IIC Asia Awards為亞洲保險界知名獎項之一，該獎項旨在表彰推動保險業創新發展的關鍵人物與企業，涵蓋技術創新、數位轉型、客戶體驗升級等面向，嘉許對於保險業具有深遠影響的創新成果與變革行動。今年首度擴大舉辦，廣邀亞洲保險公司加入角逐，南山人壽以健康守護圈專案「生活習慣病商品服務 Lifestyle Disease Product Service」參獎，一舉奪下首座獎盃。這項榮譽堅定了我們致力於增強個人和社會健康力的決心。

南山人壽在2020年攜手大健康產業夥伴，領先同業首創「健康守護圈」，提供客戶創新的健康保障商品服務。這項倡議超越了傳統保險的範疇，從單純的理賠支付，轉化為可提供預防性醫療保健和醫療服務支援的永續健康領航者。「生活習慣病商品服務 Lifestyle Disease Product Service」的專案核心，就是鑑於不良的生活習慣可能導致多種慢性病、失智症、癌症的風險上升，因此展開大規模的線上問卷調查並分析其結果，期以保險業首度發表的《2024國人生活習慣趨勢大調查》喚醒國人對於健康風險的意識。同時從保險保障規劃的核心本業出發，推出適切的保險商品及健康守護圈的健康加值服務，幫助國人抵禦疾病風險。

創新商品＋健康服務 協助對抗及預防疾病

《2024國人生活習慣趨勢大調查》顯示，受訪者的健康信心、醫療金準備皆不足，擔憂可能罹患的疾病前三項依序為癌症、心血管疾病、失智症。為此，南山人壽推出保險商品及服務協助國人構築保障。

「我們不僅為生活習慣不良容易造成的心血管疾病設計專屬保單，也有臺灣首張提升失智預防意識的外溢保單，透過創新健康保障商品，滿足客戶保險保障需求」。

同時，健康守護圈也導入完整的失智友善服務，從預防、延緩到照護都有健康服務方案，包含腦年齡檢測、聽力檢測，以及營養師飲食指導與線上運動課程，透過及早健康檢測掌握身體狀況，並利用運動飲食達到疾病預防，幫助保戶預防失智症發生；針對聽損增加失智風險的解方，南山人壽也提供助聽器優惠方案，希望減緩認知退化，並與臺灣失智症協會合作，提供失智防走失緊急連絡卡。此外，南山人壽也將服務範圍延展到照顧者，提供失智照護的線上學習課程、媒合看護人員、線上心理諮詢，幫助民眾面對龐大的照護壓力。

與時俱進透過商品與服務 實踐「永續健康領航者」承諾

不良的生活習慣，對全年齡層的民眾都可能產生健康風險。南山人壽表示，將持續深入探討國人所需的保險保障開發多元的保險商品；未來，健康守護圈邁入2.0升級階段，由具備醫療背景的管理團隊帶領，開發創新的商品服務，成為客戶值得信賴的健康夥伴，幫助大家擁有更健康的生活。透過提供專業的知識和資源，促進客戶增加健康力，導入更多元的健康服務方案，協助對抗失智、癌症、三高等慢性病，與時俱進滿足各族群的不同需求，多面向厚實臺灣健康資本，落實永續健康領航者的承諾。